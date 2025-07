Rekordowe braki kadrowe w policji. Eksperci twierdzą, że to wina strategii

O gigantycznych brakach kadrowych poinformował "Dziennik Gazeta Prawna". Były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ostrzegł zaś, że bez spójnej strategii rozwoju sytuacja się nie poprawi.

Wakatów coraz więcej, ale...

Jak wynika z danych, mimo że w pierwszych pięciu miesiącach 2025 roku chęć wstąpienia do policji wyraziło ponad 14 tysięcy osób, liczba wakatów nadal przekracza 13 tysięcy. Problemem pozostaje duża rotacja – wielu kandydatów odpada w procesie naboru lub rezygnuje w trakcie szkoleń.

W międzyczasie Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało przyjęcie 25 tysięcy nowych żołnierzy do końca 2025 roku. Atrakcyjniejsze warunki służby oraz lepsza polityka wizerunkowa sprawiają, że to właśnie wojsko cieszy się większym zainteresowaniem wśród potencjalnych kandydatów. – Policja chyba nie ma strategii rozwoju. Są pieniądze na sprzęt, ale nie ma planu, jak odbudować kadry – komentuje insp. Piotr Caliński, były komendant CSP. Jak podkreśla, inwestycje w wyposażenie nie wystarczą, jeśli brakuje ludzi do pracy, a działania są krótkowzroczne.

Dodatek mieszkaniowy

Od 1 lipca funkcjonariusze policji, straży pożarnej i straży granicznej mogą liczyć na nowe świadczenie mieszkaniowe. Jego wysokość wynosi od 900 do 1800 zł miesięcznie i zależy od lokalizacji służby. Nowy system został opracowany na wzór dodatków obowiązujących już w wojsku.

Nowe świadczenie ma nie tylko poprawić sytuację materialną mundurowych, ale także przeciwdziałać odpływowi doświadczonych funkcjonariuszy. Mundurowi mogą wybierać spośród czterech form wsparcia, co daje im większą elastyczność – np. możliwość spłaty kredytu hipotecznego czy wynajmu mieszkania.

Wprowadzenie dodatku mieszkaniowego to efekt konsultacji z przedstawicielami służb i związków zawodowych. To także próba wyrównania statusu funkcjonariuszy w stosunku do żołnierzy Wojska Polskiego. Rząd liczy, że nowe świadczenie będzie jednym z elementów zatrzymujących odpływ kadr i przyciągających nowych kandydatów.

