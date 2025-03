Protest policjantów zawieszony. W czwartek ważne spotkanie

Na początku grudnia ubiegłego roku NSZZ Policjantów rozpoczęło akcję protestacyjną w związku z fiaskiem negocjacji dotyczących płac z MSWiA. Związkowcy domagali się polepszenia warunków pracy, zapewnienia adekwatnych wynagrodzeń, a także zwiększenia środków na rozwój i modernizację służb mundurowych.

"Niestety, pomimo wielokrotnych spotkań, prób negocjacji oraz gotowości do kompromisu, MSWiA nie wykazało żadnej chęci do faktycznego rozwiązania naszych problemów. Zamiast prowadzić dialog, konsekwentnie odrzucano nasze postulaty, ignorując potrzeby i oczekiwania funkcjonariuszy policji" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Funkcjonariusze policji zawieszają protest

Portal InfoSecurity24.pl poinformował, że NSZZ Policjantów podjęło w środę decyzję o zwieszeniu protestu. W czwartek dojdzie do podpisania porozumienia z szefem resortu spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem. – Długo to trwało, ale najważniejsze, by sprawy załatwiać przy stole – powiedział Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów. – Ulica dla policjantów nie jest właściwym miejscem do prowadzenia protestów – stwierdził. Porozumienie z MSWiA podpiszą też przedstawiciele NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Serwis InfoSecurity24.pl przekazał, że porozumienie dotyczyć będzie kwestii dodatku mieszkaniowego (wraz z nową "dojazdówką"), Karty Rodziny Mundurowej, preferencji dla mundurowych w dostępie do resortowej służby zdrowia oraz kolejnej edycji programu modernizacji. "Porozumienie zakładać ma też, że będą trwały prace dotyczące modernizacji mundurowych uposażeń, ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych mundurowym. Propozycje ze strony resortu w tej kwestii mają być znane do końca wakacji" – czytamy. Dodatek mieszkaniowy będzie wynosić od 900 do 1800 złotych. Wysokość świadczenia będzie zależeć od cen mieszkań w regionach Polski, w których służą mundurowi. Dodatek ma być nieopodatkowany. Pieniądze będą wypłacane od lipca 2025 r. Według szacunków, tylko w tym roku będzie to kosztować budżet państwa ponad miliard złotych.

