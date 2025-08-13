Nowacka szykuje zmiany dla pełnoletnich uczniów. Rodzice będą protestować?

Kierowany przez Barbarę Nowacką resort przygotowuje się do dużej reformy prawa oświatowego. Jednym z jej elementów ma być uporządkowanie kwestii praw i obowiązków uczniów. W ramach zaproponowanych zmian, przekazanych obecnie do konsultacji, pełnoletni uczniowie mogliby zablokować rodzicom dostęp do elektronicznego dziennika.

"Co do zasady rodzicom uczniów pełnoletnich pozostawiony zostanie dostęp do ocen ich pełnoletnich dzieci, ale wprowadzona zostanie instytucja sprzeciwu” – zapewnia ministerstwo i tłumaczy, że propozycja to odpowiedź na rekomendację Rzecznika Praw Obywatelskich, który zajmował się tą sprawą w ubiegłym roku.

„Zgodnie z przepisami prawa oświatowego oceny są jawne i dla ucznia, i jego rodziców. W praktyce pojawiają się wątpliwości dyrektorów szkół co do uznawania oświadczeń dorosłych uczniów, że nie wyrażają zgody na przekazywanie rodzicom informacji o ich sytuacji związanej z edukacją. Brak zgody może mieć związek z konfliktem z rodzicami, ograniczeniem ich praw rodzicielskich, zerwanymi relacjami lub decyzją ucznia o samodzielnym życiu” – wskazywał RPO.

Kontrowersyjne propozycje

Propozycje minister Barbary Nowackiej nie od dziś budzą kontrowersje. Jednym z jej ostatnich pomysłów jest wprowadzenie obowiązku powoływania rad szkół, w których skład wchodziliby nauczyciele, uczniowie i rodzice. Ich zadaniem byłoby m.in. opiniowanie pracy pedagogów, współtworzenie statutu szkoły czy opiniowanie jej pracy. Właśnie zakończyły się konsultacje nowelizacji Prawa oświatowego, która wprowadza tę i inne zmiany. Suchej nitki na pomysłach MEN nie zostawili dyrektorzy.

Sprzeciw budzą także inne propozycje przedstawione przez MEN. Chodzi o powołanie rzecznika praw ucznia, zmiany w systemie nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka czy przyjęcie nowego katalogu praw i obowiązków ucznia.

