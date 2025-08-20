Fundacja Mamy i Taty wzywa rodziców do "odrzucenia demoralizującego przedmiotu"

Przestrzega także przed niewłaściwą oceną przedmiotu przez rodziców, gdyż niszczące i demoralizujące treści „opakowane są” w wartościowe informacje o zdrowym stylu życia i odżywianiu. Jednak nie wolno dać się zwieść i w trosce o właściwy rozwój dzieci do 25 września należy zadeklarować wycofanie udziału ucznia z tych zajęć. Publikujemy wypowiedź Marka Grabowskiego, prezesa Fundacji Mamy i Taty:

"Jako sygnatariusz Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS), zdecydowanie zachęcam do wypisywania dzieci z zajęć programu tzw. Edukacji Zdrowotnej. Osobiście jako ojciec rodziny, apeluję do Państwa, aby nie posyłać dzieci na zajęcia, które kwestionują antropologiczne podstawy myślenia o człowieku i jego płciowości, komunikują wielorakość płci, promują transgender (fikcja zmiany płci) czy eksperymenty z własną seksualnością.

"Groźna trucizna"

Chociaż program ten zawiera treści wartościowe, jednak obudowują one truciznę utrudniającą w dorosłym życiu budowanie normalnych relacji rodzinnych i małżeńskich. Widzę, jak część rodziców ze szkół katolickich naiwnie wierzy, że prowadzący zajęcia gwarantuje, że takich deprawujących treści nie będzie. W pierwszym pilotażowym roku może i uda się ich uniknąć, jednak już są przygotowywane kadry z kierunków tzw. Gender Studies, które wdrożą skrajnie lewicowy i amoralny program w kolejnych latach.

Naszym obowiązkiem jako rodziców jest ochrona dzieci. I o ile wiedza o tym jak zdrowo się odżywiać może być przydatna, to wyrugowanie wartości chrześcijańskich może skończyć się fatalnymi konsekwencjami dla naszych pociech".

Fundacja Mamy i Taty działa od piętnastu lat. Jej celem jest obrona swobody wypowiedzi i ochrona dzieci przed działaniami antyrodzinnymi. Jak czytamy na stronie Fundacji „28 stycznia 2010 roku z idealistycznym marzeniem, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale też pewnością, że każda nawet największa sprawa czy zmiana społeczna zaczyna się w nas samych i ludziach nas otaczających”.

