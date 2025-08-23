Polska szkoła wielonarodowa. Coraz więcej migrantów w polskich placówkach

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja IRC zaprezentowały raport o uczniach-cudzoziemcach w Polsce. Analiza opiera się na danych z kwietnia 2025 r.

W polskich placówkach uczy się obecnie 353 tys. cudzoziemców (5,3 proc. wszystkich uczniów z 6,7 mln, wliczając w to dorosłych i wiek przedszkolny).

237 tys. – w szkołach podstawowych i średnich,

62,6 tys. – w przedszkolach,

53,4 tys. – w szkołach dla dorosłych.

Najwięcej uczniów pochodzi z Ukrainy – 295,5 tys. (84 proc. wszystkich), w tym 194,1 tys. uchodźców i 101,4 tys. migrantów. Kolejne grupy: Białoruś – 31 tys., Rosja – 4,2 tys., oraz 22,3 tys. dzieci z ponad 140 innych państw (m.in. Wietnam, Indie).

W szkołach dla dzieci i młodzieży:

148,6 tys. – uchodźcy z Ukrainy,

54,1 tys. – migranci z Ukrainy,

34,4 tys. – uczniowie z innych państw.

Uczniowie cudzoziemcy to 4,8 proc. wszystkich uczniów w Polsce. Są obecni w 67 proc. szkół (14,1 tys. z 21 tys.), choć w 43 proc. szkół ich liczba nie przekracza 10 osób.

Na zachodzie kraju cudzoziemcy uczą się w ponad 70 proc. szkół (na Dolnym Śląsku – 82 proc.), a we wschodnich województwach – w ok. połowie (najmniej w podkarpackim – 43 proc.).

Polska – jedyny taki kraj na świecie

Kilka tygodni temu było głośno o sprawie 37-letniego Ukraińca, który kopnął w twarz 11-letniego chłopca. Dziecko straciło przytomność i trafiło do szpitala.To była kolejna tego typu sprawa w ostatnich miesiącach.

Przy tej okazji Krzysztof Bosak z Konfederacji zwrócił uwagę na to, że decyzją warszawskich władz, Polska jest prawdopodobnie jednym państwem na świecie, które nadało tak szerokie przywileje obywatelom obcego państwa.

"Przypominam, że na mocy praw wprowadzonych przez układ PiS-PO-PSL-Lewica-PL2050-PAD nadal każdy człowiek z paszportem z Ukrainy ma wszystkie przywileje należne polskim obywatelom i pierwszeństwo w dostępie do niektórych usług. Jesteśmy jedynym państwem na świecie, które prowadzi tak głupią politykę" – napisał na X wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji.

Czytaj też:

Ostatni miesiąc na obronę dzieci przed Nowacką. Do dzieła!Czytaj też:

Taksówkarz został zaatakowany nożem. To cudzoziemiec