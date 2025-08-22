Ostatni miesiąc na obronę dzieci przed Nowacką. Do dzieła!

Jeden miesiąc. Dokładnie tyle zostało rodzicom, którzy chcą uchronić swoje dzieci przed skrajną demoralizacją ze strony otwarcie marksistowskiej agendy rządu Donalda Tuska.
W tym roku do polskich szkół wchodzi tzw. edukacja zdrowotna. To nowy przedmiot, będący w istocie instrumentem szerzenia zdeprawowanej propagandy.
Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda pięknie. Epoka nowoczesna stwarza całą gamę zagrożeń dla zdrowia dzieci – od siedzącego trybu życia, przez zagrożenia psychiczne związane ze smartfonami aż po fatalną dietę. Nikt temu nie zaprzeczy, stąd poświęcenie jednego szkolnego przedmiotu wychowaniu do zdrowia wydaje się pomysłem sensownym i celowym.
Problem w tym, że wśród dziesięciu bloków tematycznych tzw. edukacji zdrowotnej znajdują się dwa skoncentrowane na seksualności.
Źródło: DoRzeczy.pl
