Ostatni miesiąc na obronę dzieci przed Nowacką. Do dzieła!

W tym roku do polskich szkół wchodzi tzw. edukacja zdrowotna. To nowy przedmiot, będący w istocie instrumentem szerzenia zdeprawowanej propagandy.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda pięknie. Epoka nowoczesna stwarza całą gamę zagrożeń dla zdrowia dzieci – od siedzącego trybu życia, przez zagrożenia psychiczne związane ze smartfonami aż po fatalną dietę. Nikt temu nie zaprzeczy, stąd poświęcenie jednego szkolnego przedmiotu wychowaniu do zdrowia wydaje się pomysłem sensownym i celowym.

Problem w tym, że wśród dziesięciu bloków tematycznych tzw. edukacji zdrowotnej znajdują się dwa skoncentrowane na seksualności.