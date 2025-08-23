Taksówkarz został zaatakowany nożem. To cudzoziemiec

W piątek około godziny 17 na Alei Pokoju w Krakowie, w rejonie Tauron Areny, doszło do dramatycznego zdarzenia. Jak wynika z relacji RMF FM, z jednej z taksówek wybiegli kierowca i pasażer.
Kierowca, który miał obrażenia szyi, przedramienia i ręki, stracił przytomność. Jak poinformowała policja, poszkodowany jest cudzoziemcem. Trafił do szpitala, gdzie jego stan określany jest jako stabilny.
Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia i badają pojazd, w którym miało dojść do ataku. Napastnik zbiegł i jest poszukiwany. W Krakowie trwa policyjna obława.
