Protestują przeciwko reformom Nowackiej. "Szkoła stoi dziś na krawędzi upadku"

Polska szkoła – wspólne dobro nas wszystkich – stoi dziś na krawędzi upadku. To, co przez pokolenia było fundamentem siły i tożsamości naszego Narodu, jest systematycznie niszczone przez obecne Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niszczone obcymi programami globalnej rewolucji oświatowej i za obce pieniądze. Polską szkołę dosięga destrukcja, a jej dalsze odsłony są wciąż przed nami.

Jako rodzice, nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty, członkowie NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły – szerokiego społecznego ruchu zrzeszającego blisko 90 organizacji pozarządowych, rodzicielskich, patriotycznych, oświatowych, wolnościowych, nie możemy milczeć wobec narastających problemów. Dziś boleśnie dotykają one nasze środowiska, w przyszłości doprowadzą do intelektualnej degradacji młodych pokoleń Polaków i zapaści gospodarczej kraju.

Każde dziecko ma prawo do rzetelnej edukacji, a każdy nauczyciel – do godnej pracy i wynagrodzenia. Tymczasem szkoły nasze zostały przeciążone biurokracją, nauczyciele pozbawieni swobody w doborze metod nauczania i wychowania, a uczniowie stabilności programowej. Zepchnięcie nauczycieli na margines życia społecznego i pogarszające się warunki pracy wywołują braki kadrowe, które już są dotkliwie odczuwane w wielu polskich szkołach.

W swoich działaniach MEN łamie prawo. Wprowadza istotne zmiany bez rzetelnych konsultacji społecznych, ignoruje głos nauczycieli i rodziców. Przekształceniu ulegają podstawowe cele szkoły. Przekaz wiedzy zastępowany jest ideologicznymi programami. Wychowanie, rozumiane wcześniej jako wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, ma ustąpić miejsca odgórnemu formatowaniu uczniowskich postaw i przekonań. Opieka nad uczniem zamieniana jest w psychologiczne oddziaływanie w myśl podejścia, wedle którego priorytetem szkoły ma się stać zapewnienie uczniowi dobrego samopoczucia określanego mianem „dobrostanu”.

Chaos organizacyjny, pogłębiające się obniżanie poziomu nauczania oraz dramat nauczycieli pozostawionych samym sobie wobec nierozwiązywalnych problemów edukacji włączającej dopełniają obraz polskiej szkoły.

Szkoła staje się miejscem zalewanym propagandą i ideologiami. Nowe przedmioty: edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska wyobcowują młodego człowieka z jego naturalnych środowisk wzrastania – rodziny i Ojczyzny. Nowe programy języka polskiego odzierają ucznia z kultury i tradycji. Edukacja klimatyczna, obecna wkrótce na każdym przedmiocie, ma kształtować wyznawców nowej quasi-religii – klimatyzmu.

W tym samym czasie drastycznie ograniczane jest prawo do nauczania religii. Marginalizuje się etykę. Pozbawia to uczniów umiejętności stawiania życiowych celów i prawidłowego hierarchizowania wartości. Zanika nawet zdrowy rozsądek. Usunięcie z pola widzenia wszelkich drogowskazów i punktów życiowego oparcia czyni młodych bezbronnymi wobec zewnętrznych manipulacji i wywołuje poczucie bezsensu.

Dlatego mówimy dziś: DOŚĆ! Dość niszczenia polskiej szkoły, deptania praw rodziców i godności nauczycieli! Apelujemy do Was, tu zgromadzonych, a przez Was do całego społeczeństwa oraz do polityków – stańmy wspólnie do walki o lepszą szkołę! Nie ma przyszłości bez edukacji.

Solidna szkoła to silna i suwerenna Polska!

Warszawa, 13 września 2025 r.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS)

