Decyzja Nowackiej wywołała burzę. Polacy chcą zmian: Miażdżące wyniki sondażu

O przywrócenie prac domowych zapytano Polaków w badaniu przeprowadzonym przez Opinia24 na zlecenie RMF FM. Jego wyniki to ważny sygnał dla minister edukacji Barbary Nowackiej.

Sondaż: Dwie trzecie Polaków za przywróceniem prac domowych w szkołach

Okazuje się, że aż 66 proc. respondentów wyraziło pogląd, że prace domowe powinny zostać przywrócone w polskich szkołach. "Zdecydowanie" za takim rozwiązaniem opowiedziało się 37 proc. badanych, zaś 29 proc. "raczej" zgadza się z takim pomysłem.

Przeciwnikami powrotu prac domowych było zaledwie 17 proc. ankietowanych. Dokładnie tyle samo ankietowanych nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

"Poparcie dla przywrócenia prac domowych częściej deklarują kobiety (69 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (76 proc.), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (83 proc.), a także ci, którzy w wyborach prezydenckich głosowali na Karola Nawrockiego (odpowiednio 78 proc. w pierwszej turze i 76 proc. w drugiej turze)" – czytamy. Wśród grupie najmniej entuzjastycznie nastawionych do przywrócenia prac domowych w szkołach znalazły się osoby młodsze, a także sympatycy Koalicji Obywatelskiej i prezydenta Warszawy, byłego kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Badanie dla RMF FM zostało przeprowadzone przez Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI). Wyniki prezentowane są w wartościach procentowych, zaokrąglonych do liczb całkowitych.

Nowacka o przywróceniu prac domowych: Nie wykluczam niczego

W ostatnim czasie szefowa MEN Barbara Nowacka była pytana na antenie TVN24, czy obowiązkowe prace domowe w szkołach mogą wrócić jeszcze w tym roku szkolnym. Przypomnijmy, że od kwietnia 2024 r. w szkołach podstawowych prace domowe są nieobowiązkowe i nieoceniane.

– Nie wykluczam zmian. Zobaczę, co przyniesie badanie Instytutu Badań Edukacyjnych – odparła minister, nawiązując do analizy, jaką zleciła IBE w sprawie nieobowiązkowych prac domowych.

Jak dodała, "nie możemy pozwolić na to, żeby dzieci wróciły do tej sytuacji kilku godzin prac domowych, ale jakaś zmiana jest możliwa". – Nie wykluczam niczego – oświadczyła.

