Ostatnie dni na złożenie wniosku. Uprawnieni otrzymują 300 zł na konto

"Dobry Start" to program wsparcia dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół wprowadzony w 2018 roku przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Mogą oni otrzymać (bez względu na dochody i sytuację zawodową) jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Uprawnieni do otrzymania środków są nie tylko rodzice, ale także opiekunowie uczniów.

Nabór wniosków na rok szkolny 2025/2026 rozpoczął się 1 lipca i potrwa do końca listopada. Rodzice, którzy chcą skorzystać ze wsparcia muszą zatem się pospieszyć. Warto przypomnieć, że wnioski w programie "Dobry Start" można składać wyłącznie elektronicznie przez: aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Warto sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta. Świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zmiany dla dzieci z Ukrainy

Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat (dzieci z niepełnosprawnością). Wyprawka nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, nie dotyczy też studentów.

Wiek 20 i 24 lat liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat (lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Od nowego roku szkolnego (2025/2026) obowiązuje w 300+ jedna zmiana, która dotyczy uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie "Dobry Start" pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.

Czytaj też:

Wiek emerytalny do zmiany. Co zrobi rząd Tuska?Czytaj też:

ZUS podał średnią wysokość emerytury. Zobacz, czy taką masz