Nowy dokument w aplikacji mObywatel. Skorzysta pół miliona użytkowników

Nauczyciele w całej Polsce mogą już korzystać z cyfrowej wersji legitymacji służbowej w aplikacji mObywatel. To kolejny dokument w tej aplikacji odpowiadający na potrzeby dużej grupy zawodowej. Będzie z niego mogło korzystać ponad pół miliona użytkowników. Nauczyciele zyskali nowoczesny sposób potwierdzania swoich uprawnień zawodowych. Dokument zawsze można mieć przy sobie – wystarczy smartfon.

– Wprowadzenie cyfrowej legitymacji nauczyciela to kolejny ważny dokument w cyfrowym portfelu. Dzięki mObywatelowi nauczyciele i nauczycielki mogą potwierdzać swoje uprawnienia w sposób szybki, wygodny i w pełni bezpieczny. To realne ułatwienie, które odpowiada na potrzeby jednej z największych grup zawodowych w Polsce. Ruszamy dalej z tworzeniem cyfrowych i przyjaznych usług publicznych – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Legitymacja służbowa nauczyciela

Od 30 listopada 2025 r. podstawowym dokumentem potwierdzającym uprawnienia zawodowe nauczycieli jest legitymacja w mObywatelu. Elektroniczny i fizyczny dokument są swoimi odpowiednikami. Oznacza to, że na terytorium Polski można okazywać je zamiennie.

Okazując legitymację służbową, nauczyciele mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją, a także tańszych lub nawet darmowych wejściówek do instytucji kultury, takich jak muzea czy teatry. Dodatkowo przysługują im ulgi przewidziane przez niektóre podmioty prywatne (np. księgarnie).

Co ważne, legitymację można wyświetlić w trybie offline. Posiadając połączenie z internetem, możliwe jest natomiast potwierdzenie swoich danych przy pomocy kodu QR, jak również aktualizacja, usunięcie oraz ponowne dodanie dokumentu do aplikacji.

Legitymacja służbowa nauczyciela nie jest jedynym cyfrowym dokumentem związanym z edukacją. W aplikacji dostępna jest również legitymacja szkolna oraz studencka. Dzięki nim osoby uczące się mogą korzystać z rozmaitych ulg i przywilejów. Ich dokumenty także są równoważne z fizycznymi odpowiednikami. Oznacza to, że już nie trzeba nosić przy sobie tradycyjnej legitymacji, aby potwierdzić status ucznia lub studenta.

