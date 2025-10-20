Izrael zbombardował Gazę, a teraz wraca do zawieszenia broni. Reaguje Trump

Izrael przeprowadził w niedzielę serię ataków na cele w Strefie Gazy i wstrzymał pomoc humanitarną dla Palestyńczyków. W izraelskich nalotach na enklawę zginęło 26 osób. Siły Zbrojne Izraela przekazały, że zaatakowały cele Hamasu, w tym tunel, składy broni i jego bojowników.

Wcześniej premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że nakazał wojsku zdecydowaną reakcję na to, co określił jako "naruszenia zawieszenia broni przez Hamas". Bojownicy w południowej części Rafah mieli wystrzelić pocisk przeciwpancerny i ostrzelać izraelskich żołnierzy. Zbrojne skrzydło Hamasu poinformowało, że nadal przestrzega porozumienia o zawieszeniu broni, nie wiedziało o starciach w Rafah i nie kontaktowało się z tamtejszymi grupami od marca.

Zawieszenie broni weszło w życie 10 października, kończąc dwuletnią wojnę, ale rząd Izraela i Hamas od kilku dni oskarżają się wzajemnie o łamanie ustaleń. Izrael twierdzi m.in., że Hamas zbyt wolno przekazuje ciała zmarłych zakładników.

Co się dzieje w Strefie Gazy? Trump zabrał głos

O sytuację w Strefie Gazy był pytany prezydent USA. Donald Trump podkreślił, że zawieszenie broni nadal obowiązuje. Amerykańska administracja uważa, że kierownictwo Hamasu prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z atakiem na izraelskich żołnierzy, który pociągnął za sobą naloty odwetowe Izraela.

– Wrócę z tym do was. Musimy zorientować się, co się dzieje. Chcemy upewnić się, że będzie bardzo spokojnie z Hamasem – powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. Przyznał, że nie wie, czy izraelskie naloty były usprawiedliwione. Jak zaznaczył, za naruszenie rozejmu mogą być odpowiedzialni członkowie Hamasu działający niezależnie od kierownictwa tej organizacji. – Tak czy inaczej trzeba się tym właściwie zająć – podkreślił Trump, cytowany przez "Rz".

