Izrael znowu atakuje Gazę. Jest potwierdzenie od armii

To najpoważniejsze jak dotąd naruszenie zawieszenia broni, które w tym miesiącu zostało wynegocjowane przez USA.

Mieszkańcy Strefy Gazy i lokalna służba zdrowia poinformowały, że izraelskie naloty i ostrzał czołgów w całej enklawie zabiły co najmniej 18 osób. Wojsko izraelskie przekazało, że zaatakowało cele Hamasu, w tym tunel, składy broni i jego bojowników.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że nakazał wojsku zdecydowaną reakcję na to, co określił jako "naruszenia zawieszenia broni przez Hamas". Bojownicy w południowej części Rafah mieli wystrzelić pocisk przeciwpancerny i ostrzelać izraelskich żołnierzy. Zbrojne skrzydło Hamasu oświadczyło, że nadal przestrzega porozumienia o zawieszeniu broni, nie wiedziało o starciach w Rafah i nie kontaktowało się z tamtejszymi grupami od marca.

Dostarczanie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy zostało wstrzymane do odwołania.

Nowe zawieszenie broni weszło w życie 11 października, kończąc dwuletnią wojnę, ale rząd Izraela i Hamas od kilku dni oskarżają się wzajemnie o łamanie ustaleń.

Coraz goręcej na linii Izrael-Hamas

Minister obrony Izraela Israel Katz powiedział, że "żółta linia" prowadząca do miejsca, w którym siły izraelskie wycofały się na mocy zawieszenia broni, będzie fizycznie oznaczona i że każde naruszenie zawieszenia broni lub próba jej przekroczenia spotka się z ogniem.

Hamas szczegółowo opisał serię naruszeń zawieszenia broni przez Izrael, które, jak twierdzi, doprowadziły do śmierci 46 osób i uniemożliwiły dotarcie niezbędnych dostaw pomocy humanitarnej do Strefy.

W sobotę Izrael przekazał, że przejście graniczne Rafah między Gazą a Egiptem, które miało zostać ponownie otwarte w tym tygodniu, pozostanie zamknięte, a jego otwarcie będzie zależało od wypełnienia przez Hamas zobowiązań wynikających z umowy.

Izrael twierdzi, że Hamas zbyt wolno przekazuje ciała zmarłych zakładników. W zeszłym tygodniu Hamas uwolnił wszystkich 20 żywych zakładników, których przetrzymywał, a w kolejnych dniach przekazał zwłoki 12 z 28 zmarłych.

