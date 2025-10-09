Koniec wojny w Strefie Gazy. Informację przekazał Donald Trump

Podczas wystąpienia w Gabinecie Owalnym amerykański przywódca poinformował o osiągnięciu porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, nazywając to "wspaniałym przełomem na Bliskim Wschodzie".

"Stworzyliśmy pokój, który moim zdaniem będzie trwały"

– Wczoraj osiągnęliśmy wspaniały przełom na Bliskim Wschodzie. Coś, co według ludzi było niemożliwe do osiągnięcia – powiedział amerykański przywódca. – Zakończyliśmy wojnę w Strefie Gazy i, co więcej, stworzyliśmy pokój, który moim zdaniem będzie trwały – dodał. Trump przekazał również, że izraelscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas mają zostać uwolnieni w najbliższy poniedziałek lub wtorek. – Z niecierpliwością czekamy na ich powrót – zaznaczył.

Amerykański prezydent zapowiedział także, że planuje udać się do Egiptu na uroczyste podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni.

Rozmowa z Netanjahu: "Wszyscy znowu mnie lubią"

Decyzja o ogłoszeniu pokoju była niejako spodziewana, bowiem w środę rano Trump ujawnił szczegóły rozmowy telefonicznej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, do której doszło tuż po ogłoszeniu porozumienia. – Rozmawiałem z Bibi Netanjahu chwilę temu. Zadzwonił do mnie i powiedział: "Nie mogę w to uwierzyć". Dodał, że wszyscy go teraz lubią, a ja odpowiedziałem, że co ważniejsze, znowu lubią Izrael. I rzeczywiście tak jest – powiedział Trump w rozmowie z Fox News.

Biuro izraelskiego premiera potwierdziło, że rozmowa miała "wzruszający i serdeczny" charakter. Netanjahu podziękował Trumpowi "za wszystkie jego wysiłki i globalne przywództwo". Premier Izraela przekazał też, że liczy na szybkie sprowadzenie do kraju wszystkich zakładników. – Z Bożą pomocą sprowadzimy do domu wszystkich porwanych – oświadczył. Jak przekazano w środę, Trump ma w planach odwiedzić Izrael w najbliższych dniach. W rozmowie z portalem Axios przyznał, że jest gotów wystąpić w Knesecie, jeśli izraelskie władze wyrażą taką wolę.

Porozumienie o zawieszeniu broni zostało wypracowane po trzech dniach rozmów w Egipcie. W negocjacjach uczestniczyli wysłannicy Donalda Trumpa, w tym jego zięć Jared Kushner oraz specjalny doradca prezydenta ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Obok delegacji Izraela i Hamasu w rozmowach brali udział również premier Kataru Muhammad ibn Abd ar-Rahman Al Sani oraz szef tureckiego wywiadu Ibrahim Kalin.

