Trump zdradził pierwszą reakcję Netanjahu. "Wszyscy mnie znowu lubią"

Donald Trump przekazał w środę, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego USA dla Strefy Gazy.

"To ważny i znaczący postęp, ale nasza walka się nie skończyła i nie skończy, dopóki nie wróci ostatni z porwanych – przekazała grupa w oświadczeniu" – przekazało forum rodzin Izraelczyków porwanych przez Hamas.

W październiku 2023 Hamas miał porwać około 48 Izraelczyków, z czego 20 jeszcze ponoć żyje. Premier Izraela oświadczył, że "z Bożą pomocą sprowadzimy do domu wszystkich zakładników".

Rozmowa Netanjahu-Trump. "Wszyscy lubią Izrael"

Po oświadczeniu Trumpa odbyła się rozmowa telefonicznej premiera Izraela z prezydentem USA.

"Obaj przywódcy przeprowadzili bardzo wzruszającą i serdeczną rozmowę, a także pogratulowali sobie nawzajem historycznego osiągnięcia, jakim było podpisanie porozumienia o uwolnieniu wszystkich zakładników" – przekazało biuro premiera Izraela w oświadczeniu.

Netanjahu podziękował amerykańskiemu przywódcy "za wszystkie jego wysiłki i globalne przywództwo".

– Rozmawiałem z Bibi Netanjahu chwilę temu. Zadzwonił do mnie i powiedział: "Nie mogę w to uwierzyć". Dodał, że wszyscy go teraz lubią, a ja odpowiedziałem, że co ważniejsze, znowu lubią Izrael. I rzeczywiście tak jest – stwierdził Trump w rozmowie z Fox News.

Trump przekazał również portalowi Axios, że "prawdopodobnie uda się do Izraela w najbliższych dniach". Pytany o to, czy wystąp w Knesecie potwierdził, że zrobi to, jeżeli Izrael wyrazi taką wolę.

Negocjacje z Hamasem

W Egipcie od trzech dni toczyły się negocjacje delegacji Izraela i Hamasu. Do Egiptu udali się wysłannicy Donalda Trumpa – jego zięć Jared Kushner, który jest ortodoksyjnym Żydem, a także Steve Witkoff, specjalny doradca prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu. W rozmowach uczestniczą również premier Kataru Muhammad ibn Abd ar-Rahman Al Sani i szef tureckiego wywiadu Ibrahim Kalin.

