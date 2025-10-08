Zawieszenie broni jeszcze dzisiaj? "Cztery kluczowe kwestie"

7 października minęły dwa lata odkąd Hamas przeprowadził niespodziewany atak na Izrael, w którym zginęło blisko 1200 osób, a kolejne 251 porwano. Był to największy atak terrorystyczny w historii Izraela, który wywołał trwającą do dziś wojnę w Strefie Gazy. W odwetowych działaniach izraelskiej armii zginęło 67 tys. Palestyńczyków, a Gaza została zrównana z ziemią.

W Egipcie od trzech dni toczą się negocjacje delegacji Izraela i Hamasu, które mają omówić plan pokojowy. Do Egiptu udali się wysłannicy Donalda Trumpa – jego zięć Jared Kushner, który jest ortodoksyjnym Żydem, a także Steve Witkoff, specjalny doradca prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu. W rozmowach uczestniczą również premier Kataru Muhammad ibn Abd ar-Rahman Al Sani i szef tureckiego wywiadu Ibrahim Kalin.

Pod koniec września Donald Trump przedstawił plan pokojowy dla Gazy, który obejmuje m.in. zawieszenie broni, które z czasem miałoby przejść w trwały pokój, wymianę izraelskich zakładników za palestyńskich więźniów, wydanie ciał zabitych, pełne rozbrojenie Hamasu, wycofanie z Gazy izraelskiej armii, a także przekazanie kontroli nad enklawą specjalnej komisji, nadzorowanej przez ciało międzynarodowe, powołane przez amerykańską administrację w porozumieniu z państwami arabskimi i europejskimi.

Zakończenie wojny w Strefie Gazy?

Władze Turcji twierdzą, że zawieszenie broni w Strefie Gazy może zostać ogłoszone jeszcze dzisiaj. – W tej chwili Izrael i Hamas prowadzą pośrednie negocjacje w Egipcie. Jeśli Bóg pozwoli, dziś dojdzie do pozytywnego rezultatu – powiedział na konferencji prasowej w Ankarze minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan, cytowany przez Türkiye Today. Jak podkreślił, chodzi o "cztery kluczowe kwestie", które są przedmiotem negocjacji. Nie sprecyzował jednak, o jakie kwestie chodzi.

Stacja CNN, powołując się na izraelskie źródła, podała, że negocjacje między Izraelem a Hamasem skupiają się obecnie na ustaleniu, dokąd izraelskie siły wycofają się z Gazy, a także harmonogramem uwolnienia zakładników i więźniów.

"Fakt, że obecni są tam wysocy rangą urzędnicy ze wszystkich krajów, jest obiecujący" – czytamy.

