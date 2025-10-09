Tyle USA wydały na broń dla Izraela. Olbrzymia kwota

Wartość pomocy oszacowały Instytut na rzecz Odpowiedzialnych Rządów w Quincy i Projekt "Koszt wojny" na Uniwersytecie Brown.

W raporcie wspomnianych instytucji, na który powołuje się portal Middle East Monitor, zaznaczono, że od 7 października 2023 r. USA przekazały Izraelowi pomoc wojskową o wartości co najmniej 21,7 mld dolarów. "Raport, którego głównym autorem jest William D. Hartung, pracownik naukowy Instytutu, przedstawia kanały finansowania, które napędzały izraelskie operacje wojskowe – od bezpośrednich dostaw broni po mechanizmy finansowania jej zakupu przez Izrael" – podkreśla serwis kresy.pl.

Raport: Izrael nie wyrządziłby takich szkód w Strefie Gazy bez pomocy USA

Middle East Monitor wskazuje, że z raportu płynie jednoznaczny wniosek: "Biorąc pod uwagę skalę obecnych i przyszłych wydatków, oczywiste jest, że Siły Obronne Izraela (IDF) nie mogłyby wyrządzić takich szkód w Strefie Gazy, bez wsparcia USA".

Na tym jednak nie koniec. "Oprócz 21,7 miliarda dolarów pomocy przeznaczonej bezpośrednio dla Izraela, Stany Zjednoczone wydały kolejne 9,65–12,07 miliarda dolarów na operacje zbrojne związane ze wspieraniem interesów Izraela w regionie, to jest na bombardowanie Jemenu i Iranu" – czytamy na portalu kresy.pl.

W raporcie wskazano dokładnie, jaki sprzęt USA wysłały do Izraela. Okazuje się, że były to m.in. bomby, pociski i miny o wartości ponad 2,3 miliarda dolarów, ponad 20 tys. karabinów szturmowych, a także tysiące zestawów naprowadzania czy głowic bojowych.

Broń dostarczano zarówno za czasów prezydentury Joe Bidena, jak i Donalda Trumpa. Nowe kontrakty zbrojeniowe, jak choćby pakiet o wartości 6 miliardów dolarów ogłoszony w zeszłym miesiącu, obejmują już przyszłe dostawy.

Trump ogłasza porozumienie między Izraelem a Hamasem

Donald Trump przekazał w środę, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego USA dla Strefy Gazy. Amerykański prezydent wskazał dwa elementy, które już niebawem zostaną zrealizowane.

O powodzeniu rozmów poinformował na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

"Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" – napisał przywódca.

Jak zaznaczył Trump: "Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni najpewniej w poniedziałek, a Izrael wycofa swoich żołnierzy na uzgodnioną wcześniej linię w ramach pierwszych kroków ku silnemu, trwałemu i wiecznemu pokojowi". "Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie!" – dodał.

