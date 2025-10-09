Zawieszenie broni w Strefie Gazy. Jest stanowisko Kościoła

"Chociaż pojawią się dalsze wyzwania, ten pierwszy krok zapewnia większą pewność siebie na przyszłość i daje nadzieję ludziom – zarówno Izraelczykom, jak i Palestyńczykom" – powiedział włoski duchowny dziennikarzowi niemieckiej agencji katolickiej KNA 9 października w Jerozolimie.

Życie w Strefie Gazy "pozostanie trudne jeszcze przez długi czas", ale pojawi się nowa atmosfera dla kontynuacji negocjacji, stwierdził kard. Pizzaballa. Jednocześnie wyraził nadzieję, że "to dopiero początek nowej fazy, w której będziemy mogli zacząć myśleć nie o wojnie, ale o tym, jak odbudować się po wojnie".

Wyraźne stanowisko Kościoła

Patriarcha jest zwierzchnikiem łacińskich katolików w Ziemi Świętej. Po 7 października 2023 r. zajął jasne stanowisko, nazywając atak Hamasu na Izrael barbarzyństwem. Jednocześnie wielokrotnie potępiał śmierć i zniszczenia w Strefie Gazy i wzywał strony walczące do negocjacji. Ostrzegał również Kościół przed błędnym poczuciem neutralności i "zawłaszczaniem politycznym".

Na samym początku wojny oddał się organizacji terrorystycznej Hamas w zamian za izraelskich zakładników. Dwukrotnie odwiedził strefę działań wojennych i mieszkających tam chrześcijan. Parafie katolicka i grecko-prawosławna w mieście Gaza służyły jako schronienie dla setek uchodźców od początku wojny. Kościół angażuje się również w pomoc humanitarną we współpracy z kościelnymi organizacjami pomocowymi, takimi jak np. Zakon Maltański.

"Pierwszy, niezbędny, mały krok"

Porozumienie walczących stron o zawieszeniu broni w Strefie Gazy cieszy również opata benedyktyńskiego opactwa Dormitio w Jerozolimie, Nikodemusa Schnabla. Kościół jerozolimski obchodzi 9 października święto świętego patriarchy Abrahama. "Cieszę się, że Izraelczycy i Palestyńczycy, Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie postanowili dziś podjąć pierwszy, niezbędny, mały krok, aby położyć kres rozlewowi krwi i cierpieniu" – powiedział KNA opat jerozolimskiego Dormito.

O. Schnabel ma nadzieję, że mieszkańcy Ziemi Świętej na nowo odkryją siebie jako "wspólne dzieci Abrahama" i to, co ich łączy, postawią ponad to, co ich dzieli. Zanim będzie można poważnie rozmawiać o pokoju, Ziemia Święta stoi przed ogromnym zadaniem kompleksowego procesu uzdrowienia i pojednania – powiedział benedyktyn. Zapewnił, że w ten proces jego wspólnota w Ziemi Świętej chce wnieść wszystko, co w jej mocy.

