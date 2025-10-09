UE odbuduje Strefę Gazy? Zastanawiająca sugestia von der Leyen

Donald Trump przekazał w środę, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego USA dla Strefy Gazy. Amerykański prezydent wskazał dwa elementy, które już niebawem zostaną zrealizowane.

O powodzeniu rozmów poinformował na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

"Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" – napisał przywódca.

UE odbuduje Strefę Gazy?

Do tych doniesień nawiązała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Doceniam wysiłki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych, Kataru, Egiptu i Turcji w osiągnięciu tego przełomu. Jestem również pełna optymizmu dzięki wsparciu rządu Izraela i Autonomii Palestyńskiej" – napisała.

Szefowa KE przekazała, że obecnie wszystkie strony muszą w pełni przestrzegać warunków porozumienia, a wszyscy zakładnicy muszą zostać uwolnieni. Ponadto konieczne jest ustanowienie trwałego zawieszenia broni.

W dalszej części jej wpisu padła sugestia, że Strefę Gazy zniszczoną przez izraelskie siły zbrojne będzie odbudowywać właśnie Unia Europejska.

"Cierpienie musi się zakończyć. UE będzie nadal wspierać szybkie i bezpieczne dostarczanie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. A kiedy nadejdzie czas, będziemy gotowi pomóc w odbudowie. Należy wykorzystać dzisiejszą szansę. To szansa na wytyczenie wiarygodnej drogi politycznej ku trwałemu pokojowi i bezpieczeństwu. Drogi mocno zakorzenionej w rozwiązaniu dwupaństwowym" – napisała w mediach społecznościowych.

Prezydent USA: To coś więcej niż Strefa Gazy

Donald Trump odniósł się do sprawy porozumienia między Izraelem a Hamasem również w wywiadzie dla telewizji Fox News.

– Cały świat zjednoczył się wokół porozumienia dotyczącego Strefy Gazy – powiedział. Jak podkreślił, "jest ono dobre dla Izraela, dla krajów arabskich, muzułmańskich oraz dla USA".

Donald Trump zaznaczył, że "to coś więcej niż Strefa Gazy". – To pokój na Bliskim Wschodzie. To coś niesamowitego – dodał.

