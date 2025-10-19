Atak w Strefie Gazy. To może być koniec rozejmu

Jak podkreślają izraelskie media, "incydent w Rafah stanowi naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni". Siły zbrojne Izraela przekazały, że Hamas dokonał "wielokrotnych ataków" na wojska izraelskie poza strefą buforową "żółtej linii". Według tej relacji, bojownicy przeprowadzili ostrzał z użyciem granatnika przeciwpancernego i ognia snajperskiego. Wojsko uważa ten akt za "rażące naruszenie" zawieszenia broni. Armia przypomina, że w piątek "kilku terrorystów" otworzyło ogień do żołnierzy stacjonujących w rejonie Rafah. Tego samego dnia siły izraelskie zaatakowały kolejną grupę członków Hamasu, którzy zbliżali się do żołnierzy przebywających w Chan Junus.

Izraelski minister: Hamas to nazistowska organizacja

Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir zaapelował do premiera Benjamina Netanjahu o wznowienie działań wojskowych w Strefie Gazy. Jak podkreślił, Hamas w jawny sposób naruszył rozejm.

– Wzywam premiera do nakazania Siłom Obronnym Izraela (IDF) wznowienia walk w Strefie Gazy z pełną siłą. Fałszywe przekonanie, że Hamas zmieni swoje postępowanie, a nawet będzie przestrzegał podpisanego porozumienia, okazuje się, co nie dziwi, zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa – powiedział polityk, cytowany przez media w Izraelu.

Jak zaznaczył Gwir, "ta nazistowska organizacja musi zostać całkowicie zniszczona". – Im szybciej, tym lepiej – dodał.

Wcześniej Departament Stanu Stanów Zjednoczonych przestrzegał przed możliwością dokonania przez Hamas ataku na palestyńskich cywilów w Strefie Gazy.

Ludzie Trumpa w Izraelu

Utworzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych stanowi jeden z elementów drugiego etapu porozumienia o rozejmie w wojnie toczonej między Izraelem a Hamasem na obszarze Strefy Gazy. Walki na tym terenie wstrzymano 10 października br. Od tego dnia obowiązuje pierwsza faza umowy.

O drugiej fazie pokoju mają rozmawiać wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance i amerykański wysłannik na Bliski Wschód, Steve Witkoff. Bliscy współpracownicy Donalda Trumpa przylecą do Izraela już w poniedziałek. Informacje w tej sprawie jako pierwsza podała izraelska telewizja Kanał 12.

Będzie to pierwsza wizyta J. D. Vance'a w Izraela od kiedy objął w styczniu br. funkcję wiceprezydenta USA.

Donald Trump oświadczył w tym tygodniu, że może rozważyć pozwolenie Izraelowi na wznowienie działań wojennych w Strefie Gazy, jeśli Hamas naruszy obowiązujący rozejm.

