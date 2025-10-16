Trump: "Jeśli Hamas będzie nadal zabijać ludzi – wkroczymy i zabijemy ich"

"Jeśli Hamas nadal będzie zabijać ludzi w Strefie Gazy, czego nie było w porozumieniu, nie będziemy mieć innego wyjścia, tylko wkroczyć i zabić ich. Dziękuję za uwagę!" – napisał Trump na platformie Truth Social.

Możliwe wznowienie wojny w Strefie Gazy

Kilka godzin wcześniej Trump powiedział, że może rozważyć pozwolenie Izraelowi na wznowienie działań wojennych w Strefie Gazy, jeśli Hamas naruszy obowiązujący rozejm. Prezydent USA oświadczył, że rozważy możliwość zezwolenia premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu na wznowienie wojny w Strefie Gazy, jeśli Hamas nie wywiąże się ze swojej części porozumienia o zawieszeniu broni.

W rozmowie telefonicznej z CNN Trump stwierdził, że izraelscy żołnierze mogą wrócić na ulice Gazy "jak tylko powie słowo". – Gdyby Izrael mógł wejść i rozwalić ich na miazgę, to by to zrobił dodał amerykański prezydent.

Kruche porozumienie i spór o zakładników

Słowa Trumpa padły w momencie, gdy Izrael oskarżył Hamas o niewypełnienie umowy dotyczącej wydania zakładników – zarówno żywych, jak i martwych – w ramach obowiązującego rozejmu w Strefie Gazy. Hamas twierdzi, że przekazał wszystkie szczątki izraelskich zakładników, do których udało mu się dotrzeć, i potrzebuje specjalistycznego sprzętu, by wydobyć resztę z ruin.

Dwóch anonimowych urzędników amerykańskich przekazało stacji CNN, że Waszyngton nie uważa, by Hamas złamał swoje zobowiązania, nie przekazując wszystkich ciał. Według tych źródeł, Hamas zapewnił USA, że zrobi wszystko, co możliwe, by odnaleźć i zwrócić Izraelowi ciała pozostałych zakładników. Stany Zjednoczone współpracują z mediatorami, dostarczając dane wywiadowcze i wsparcie logistyczne w poszukiwaniach. Z kolei Trump w rozmowie z CNN podkreślił, że najważniejsze było uwolnienie 20 żyjących zakładników, którzy wrócili już do Izraela.

Tymczasem Hamas wciąż przejmuje kontrolę nad obszarami opuszczonymi przez izraelskie siły i ogłasza likwidację "gangów" oraz "kolaborantów". Międzynarodowa społeczność apeluje o powściągliwość i utrzymanie zawieszenia broni, które – jak się wydaje – wisi na włosku.

