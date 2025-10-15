Podmienione ciało zakładnika? Hamas odpowiada na oskarżenia Izraela

Przedstawiciel Hamasu poinformował katarską stację telewizyjną Al-Dżazira, że ciało zostało zabrane z pola bitwy w maju 2024 r. Nazwisko zmarłego żołnierza nigdy nie zostało ujawnione.

Wcześniej armia Izraela (IDF) poinformowała, że eksperci z Narodowego Instytutu Medycyny Sądowej nie zidentyfikowali jednego z ciał odebranych we wtorek ze Strefy Gazy. Wojsko podało, że szczątki "nie pasują do żadnego zakładnika".

Hamas wypuścił wszystkich żyjących zakładników, ale wydał tylko osiem ciał

W poniedziałek Hamas wypuścił 20 żyjących izraelskich zakładników w zamian za zwolnienie prawie 2 tys. Palestyńczyków z więzień w Izraelu. To efekt porozumienia wynegocjowanego z walczącymi stronami przez prezydenta USA Donalda Trumpa i wspierające go Egipt, Katar i Turcję.

Zgodnie z obowiązującym od 10 października rozejmem, Hamas miał również przekazać Izraelowi zwłoki 28 zabitych zakładników, ale w omówionym terminie wydał tylko cztery ciała.

Według planu Trumpa, Hamas miał przekazać wszystkich zakładników, zarówno żywych, jak i martwych, w ciągu 72 godzin od wejścia w życie rozejmu w piątek. Chociaż palestyńscy bojownicy zwolnili na czas wszystkich 20 żywych zakładników, do wtorkowego wieczora przekazali Izraelowi szczątki zaledwie ośmiu z 28 martwych zakładników, którzy nie przeżyli niewoli.

"Naruszenie porozumienia". Izrael grozi konsekwencjami

W poniedziałek minister obrony Izraela Israel Kac nazwał to naruszeniem porozumienia i ostrzegł, że dalsze opóźnienia ze strony Hamasu będą miały konsekwencje. We wtorek skrajnie prawicowy minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir zagroził wstrzymaniem dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, jeśli Hamas nie zwróci ciał wszystkich zakładników.

Trump podczas spotkania z prezydentem Argentyny Javierem Mileim w Białym Domu powiedział, że Hamas powinien złożyć broń. – Jeśli się nie rozbroi, my ich rozbroimy – oświadczył, nie tłumacząc, w jaki sposób zamierza zmusić bojowników do złożenia broni. Jak dodał, Hamas wie, że nie może sobie z nim "pogrywać".

Strefa Gazy po dwóch latach wojny jest zrujnowana i przypomina Warszawę po powstaniu w 1944 r. Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia kontrolowanego przez Hamas, w wyniku izraelskich ataków zginęło prawie 68 tys. osób, głównie kobiet i dzieci.

