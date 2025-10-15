Chaos w Strefie Gazy. Hamas nie wydaje zwłok zakładników, Izrael nie otwiera przejścia granicznego

W poniedziałek Hamas wypuścił 20 żyjących izraelskich zakładników w zamian za zwolnienie prawie 2 tys. Palestyńczyków z więzień w Izraelu. To efekt porozumienia wynegocjowanego z walczącymi stronami przez prezydenta USA Donalda Trumpa i wspierające go Egipt, Katar i Turcję.

Zgodnie z obowiązującym od 10 października rozejmem, Hamas miał również przekazać Izraelowi zwłoki 28 zabitych zakładników, ale wydał tylko cztery ciała. W środę izraelskie wojsko (IDF) poinformowało, że po przeprowadzeniu badań kryminalistycznych lekarze stwierdzili, iż jedno z ciał nie pasuje do żadnego zakładnika.

Izrael zdecydował, że nie otworzy przejścia granicznego w Rafah, łączącego Strefę Gazy z Egiptem, powołując się na niewypełnienie przez Hamas zobowiązań wynikających z porozumienia o zawieszeniu broni i niewydanie ciał zakładników.

Hamas uwolnił wszystkich żyjących zakładników, ale wydał tylko osiem ciał

Zgodnie z planem Trumpa, Hamas miał przekazać wszystkich zakładników, zarówno żywych, jak i martwych, w ciągu 72 godzin od wejścia w życie rozejmu w piątek. Chociaż palestyńscy bojownicy zwolnili na czas wszystkich 20 żywych zakładników, do wtorkowego wieczora przekazali Izraelowi szczątki zaledwie ośmiu z 28 martwych zakładników, którzy nie przeżyli niewoli.

Skrajnie prawicowy minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir zagroził we wtorek wstrzymaniem dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, jeśli Hamas nie zwróci ciał wszystkich zakładników.

Trump podczas spotkania z prezydentem Argentyny Javierem Mileim w Białym Domu powiedział, że Hamas powinien złożyć broń. – Jeśli się nie rozbroi, my ich rozbroimy – oświadczył, nie tłumacząc, w jaki sposób zamierza zmusić bojowników do złożenia broni. Jak dodał, Hamas wie, że nie może sobie z nim "pogrywać".

Żołnierze Izraela otworzyli ogień do Palestyńczyków. Nie żyje sześć osób

Armia Izraela (IDF) powiadomiła we wtorek, że zastrzeliła sześciu Palestyńczyków, którzy zbliżyli się do izraelskich pozycji i przekroczyli linię, za którą stacjonują żołnierze.

Strefa Gazy po dwóch latach wojny jest zrujnowana i przypomina Warszawę po powstaniu w 1944 r. Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia kontrolowanego przez Hamas, w wyniku izraelskich ataków zginęło 68 tys. osób, głównie kobiet i dzieci.

