"Jak tylko powiem słowo". Trump rozważa opcję wznowienia wojny przez Izrael

Trump powiedział, że rozważy możliwość zezwolenia premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu na wznowienie wojny w Strefie Gazy, jeśli Hamas nie wywiąże się ze swojej części porozumienia o zawieszeniu broni.
Prezydent USA w rozmowie telefonicznej z CNN stwierdził, że izraelscy żołnierze mogą wrócić na ulice Gazy, "jak tylko powiem słowo". – Gdyby Izrael mógł wejść i rozwalić ich na miazgę, to by to zrobił – dodał.
Kruche porozumienie. Izrael oskarża Hamas ws. zakładników
Słowa Trumpa padły w momencie, w którym Izrael oskarżył Hamas o niewypełnienie umowy o wydaniu zakładników, zarówno żywych, jak i martwych, w ramach porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy.
Wcześniej Hamas ogłosił, że szczątki wszystkich zmarłych izraelskich zakładników, do których udało mu się dotrzeć, zostały zwrócone, a do wydobycia reszty z ruin będzie potrzebował specjalistycznego sprzętu.
Dwóch anonimowych urzędników amerykańskich przekazało CNN, że Stany Zjednoczone nie uważają, żeby Hamas łamał swoje zobowiązania wynikające z porozumienia o zawieszeniu broni, nie przekazując szczątków zakładników.
Według rozmówców stacji, Hamas zapewnił Waszyngton, że zrobi wszystko, co możliwe, aby odnaleźć i zwrócić Izraelowi ciała pozostałych zakładników i że USA współpracują w tym celu z mediatorami, dostarczając informacji wywiadowczych i wsparcia logistycznego dla poszukiwań.
Trump oświadczył w rozmowie z CNN, że najważniejsze było uwolnienie 20 żyjących zakładników, którzy wrócili już do Izraela.
Plan pokojowy Trumpa dla Strefy Gazy
W poniedziałek Hamas wypuścił żyjących izraelskich zakładników w zamian za zwolnienie prawie 2 tys. Palestyńczyków z więzień w Izraelu. To efekt porozumienia wynegocjowanego z walczącymi stronami przez prezydenta USA i wspierających go przywódców Egiptu, Kataru i Turcji.
Strefa Gazy po dwóch latach wojny jest zrujnowana i przypomina Warszawę po powstaniu w 1944 r. Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia kontrolowanego przez Hamas, w wyniku izraelskich ataków zginęło prawie 68 tys. osób, głównie kobiet i dzieci.
