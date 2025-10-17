Krytyczny apel WHO z Bliskiego Wschodu. "Choroby zakaźne wymykają się spod kontroli"

Brakuje lekarzy, leków i sprzętu medycznego, a system opieki zdrowotnej jest na skraju załamania.

Działa tylko jedna trzecia szpitali

Dyrektor regionalna WHO, Hanan Balkhy, poinformowała, że obecnie działa zaledwie 13 z 36 szpitali, i to w ograniczonym zakresie. – Czy to zapalenie opon mózgowych, biegunka, czy choroby układu oddechowego – mówimy o gigantycznej ilości pracy – powiedziała w rozmowie z AFP.

Według WHO, dzięki złagodzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie wysłano już ponad 220 palet leków i środków medycznych do partnerów wspierających szpitale w Strefie Gazy. Jednak organizacja podkreśla, że to wciąż kropla w morzu potrzeb. W ocalałych szpitalach personel medyczny często sam zmaga się z głodem i brakiem paliwa, a dzieci – pozbawione szczepień – są szczególnie narażone na infekcje. WHO wzywa Izrael do całkowitego zniesienia ograniczeń w transporcie pomocy humanitarnej. – Potrzebujemy więcej paliwa, żywności, sprzętu medycznego i lekarzy – apeluje Balkhy.

Katastrofa głodu, zapaść służby zdrowia

Na kryzys zdrowotny z całą pewnością nałożyła się katastrofa głodu, której przez okres wojny doświadczyła ludność cywilna. Tylko pod koniec sierpnia informowano, że ponad 270 osób zmarło z głodu, a około 2 tys. Palestyńczyków zostało zastrzelonych podczas prób zdobycia jedzenia. W efekcie tysiące dzieci poniżej 5. roku życia cierpiało na ostre niedożywienie, a ponad pół miliona ludzi codziennie spędzało wiele godzin bez jakiegokolwiek posiłku.

System opieki zdrowotnej w Strefie Gazy legł w gruzach. Większość placówek medycznych została zniszczona, a organizacje humanitarne działają w ograniczonym zakresie. Od marca 2024 roku Izrael blokował import żywności, co doprowadziło do załamania lokalnych zapasów i łańcuchów dostaw.

