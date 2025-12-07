Szaleństwo Franceski
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

Szaleństwo Franceski

Dodano: 
Francesca Albanese, włoska prawniczka specjalizująca się w prawach człowieka i prawie międzynarodowym, szczególnie w kontekście Bliskiego Wschodu
Francesca Albanese, włoska prawniczka specjalizująca się w prawach człowieka i prawie międzynarodowym, szczególnie w kontekście Bliskiego Wschodu Źródło: Wikipedia / Presidencia de Colombia/ Domena publiczna
PIECZEŃ RZYMSKA Pani Albanese to włoska prawniczka pełniąca funkcję specjalnej sprawozdawczyni ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich. Głównie jest jednak sfanatyzowaną, propalestyńską agitatorką polityczną.

Agituje na wiecach, marszach (ostatnio w Genui wraz z boską Gretą szwedzką i podobnie nawiedzonym basistą Pink Floyd, Rogerem Watersem) i we wszystkich włoskich mediach. Jej płomienne publiczne występy, podobnie jak raporty dla ONZ, porażają brakiem choćby pozorów obiektywizmu. Wyznaje zespół poglądów, których nie powstydziłby się Trocki. Świetnie rymują się z wierzeniami włoskiej szajbolewicy. Honorowe obywatelstwo przyznały jej w tym roku m.in. Neapol, Florencja, Bolonia, Bari i Reggio Emilia. Ale teraz na wyścigi chcą je odbierać. Dlaczego?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także