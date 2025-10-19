Netanjahu zapowiada triumf. Zdecydowane słowa

Netanjahu, który obchodzi we wtorek 76. urodziny, jest najdłużej sprawującym władzę szefem izraelskiego rządu. Swoją funkcje pełni z przerwami już ponad 18 lat.

Doświadczony polityk jest liderem partii Likud. Ugrupowanie w listopadzie 2022 roku uzyskało 32 mandaty i wraz z partiami o profilu religijnym oraz nacjonalistycznym utworzyło gabinet, który jest określany jako "najbardziej prawicowy" w historii Izraela.

Benjamin Betanjahu musiał się mierzyć z gwałtownym spadkiem poparcia po ataku Hamasu na Izrael, do którego doszło 7 października 2023 roku. Notowania premiera poszły jednak w górę po zawarciu zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienia ostatnich żyjących zakładników, których przetrzymywał Hamas. Porozumienie obowiązuje od 10 października br.

Netanjahu utrzyma się przy władzy? Jest nowy sondaż

Jak wynika z sondażu opublikowanego w czwartek na łamach dziennika "Maariw", obecna koalicja rządząca w Izraelu mogłaby liczyć po wyborach na 52 miejsca w parlamencie składającym się ze 120 przedstawicieli narody.

Natomiast badanie przeprowadzone na zlecenie portalu Times of Israel z tego samego dnia daje prawicowemu blokowi pod wodzą Netanjahu 59 mandatów, czyli prawie połowę całego składu izby.

Oba sondaże wskazują na wzrost poparcia dla rządzącej koalicji. Mimo stosunkowo dobrych notowań, dotychczasowym rządom Benjamina Netanjahu towarzyszyły liczne demonstracje antyrządowe, które gromadziły bardzo wielu przeciwników polityki jego gabinetu.

Pokój na Bliskim Wschodzie zostanie utrzymany?

Sprawa pokoju na Bliskim Wschodzie wciąż pozostaje jednak niepewna. Prezydent USA Donald Trump wysłał do Izraela swoich bliskich współpracowników. To znane nazwiska.

Utworzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych stanowi jeden z elementów drugiego etapu porozumienia o rozejmie w wojnie toczonej między Izraelem a Hamasem na obszarze Strefy Gazy. Walki na tym terenie wstrzymano 10 października br. Od tego dnia obowiązuje pierwsza faza umowy.

O drugiej fazie pokoju mają rozmawiać wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance i amerykański wysłannik na Bliski Wschód, Steve Witkoff. Bliscy współpracownicy Donalda Trumpa przylecą do Izraela już w poniedziałek.