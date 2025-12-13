Sensacyjny ruch Białorusi. Uwolniono 123 więźniów politycznych

Władze Białorusi uwolniły 123 więźniów politycznych w ramach umowy z USA.
Wśród 123 zwolnionych w sobotę więźniów politycznych są m.in. obywatele: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii, Japonii oraz Polski.
Na wolność wyszła opozycjonistka Maryja Kalesnikawa oraz laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, który został przymusowo deportowany na Litwę.
Ponadto Władze w Mińsku uwolniły obywatela Polski, Romana Gałuzę.
Źródło: DoRzeczy.pl / reuters.com