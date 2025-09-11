Sensacyjne informacje z Białorusi. Reżim uwolnił 52 więźniów

O tym, że Białoruś uwolniła 52 więźniów, poinformowała w czwartek ambasada USA w Wilnie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wcześniej zaapelował do przywódcy Białorusi Aleksandra Łukaszenki o uwolnienie więźniów, których amerykański przywódca określił mianem "zakładników".

Dwóch obywateli Polski wśród uwolnionych więźniów

"Delegacja pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, z zastępcą asystenta prezydenta Trumpa Johnem Coale'em na czele, udaje się do Wilna po negocjacjach w Mińsku. Uwolniono 52 więźniów różnych narodowości" – poinformował rzecznik ambasady USA w Wilnie.

Prezydent Litwy poinformował, że uwolnieni przez Białoruś więźniowie są obywatelami Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski, Niemiec, Litwy i Francji. Uwolnionych obywateli Polski jest dwóch.

"Nikt nie został pominięty! 52 więźniów bezpiecznie przekroczyło dziś granicę litewską z Białorusią, zostawiając za sobą drut kolczasty, zakratowane okna i ciągły strach. Wśród nich, co jest dla mnie szczególnie ważne, było sześciu Litwinów. Jestem głęboko wdzięczny Stanom Zjednoczonym i osobiście prezydentowi Donaldowi Trumpowi za ich nieustające wysiłki na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. 52 to dużo. Bardzo dużo. Mimo to ponad 1000 więźniów politycznych wciąż pozostaje w białoruskich więzieniach i nie możemy przestać, dopóki nie dostąpią wolności!" – napisał na platformie X Gitanas Nauseda.

USA zdejmują sankcje na linie lotnicze Belavia

– USA zdejmują sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze Belavia – poinformował John Coale, przedstawiciel Donalda Trumpa.

Nagranie wideo z oświadczeniem Johna Coale’a opublikował na komunikatorze Telegram białoruski kanał Puł Pierwowo, związany z administracją przywódcy Białorusi, Alaksandra Łukaszenki.

Sankcje USA na białoruskie linie lotnicze Belavia zostały nałożone w czerwcu 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę.

Stany Zjednoczone przywrócą ambasadę w Mińsku?

John Coale poinformował ponadto, że władze Stanów Zjednoczonych chcą przywrócić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku.

– Waszyngton szuka normalizacji stosunków z Mińskiem, w tym wznowienia kontaktów politycznych i gospodarczych – powiedział John Coale, cytowany przez białoruską państwową agencję BiełTA,

