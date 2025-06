Polacy opuścili białoruskie więzienie. Wiadomo, gdzie teraz przebywają

Białoruskie władze uwolniły 14 więźniów w związku z wizytą w Mińsku gen. Keitha Kellogga, specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Ukrainy. Agencja prasowa Reutera podała, powołując się na rzecznika prasowego rządu Litwy, że wśród 14 uwolnionych osób jest pięciu Białorusinów, trzech Polaków, dwóch Japończyków, dwóch Łotyszy oraz Estończyk i Szwed. Nie poznaliśmy jednak ich nazwisk. – Wszyscy znajdują się na terenie Litwy i są bezpieczni – poinformował rzecznik litewskiego rządu, cytowany przez Reuters.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło w rozmowie z reporterem RMF FM, że z białoruskiego więzienia zostało zwolnionych trzech Polaków.

Siarhiej Cichanouski na wolności

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska przekazała w sobotę w mediach społecznościowych, że jej mąż Siarhiej Cichanouski został zwolniony z więzienia. "Mój mąż Siarhiej jest wolny! Trudno opisać radość w moim sercu" – napisała. Opublikowała nagranie i podziękowała m.in. prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi oraz gen. Keithowi Kelloggowi. "Nie skończyliśmy. 1150 więźniów politycznych pozostaje za kratkami. Wszyscy muszą zostać uwolnieni" – podkreśliła Cichanouska. Jak poinformowała w kolejnym wpisie, jej mąż przybył już do Wilna.

Siarhiej Cichanouski to białoruski bloger, opozycjonista i działacz prodemokratyczny, autor kanału na YouTube "Państwo do życia". Został zatrzymany 29 maja 2020 r., tuż przed sfałszowanymi wyborami prezydenckimi, w których miał kandydować (po jego aresztowaniu w wyborach wystartowała jego żona Swiatłana Cichanouska). W grudniu 2021 r. Siarhiej Cichanouski został skazany na 18 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na podstawie czterech artykułów politycznych: organizacja masowych zamieszek, podżeganie do wrogości społecznej, utrudnianie pracy Centralnej Komisji Wyborczej oraz organizacja działań rażąco naruszających porządek publiczny. W lutym 2023 r. opozycjonistę skazano na dodatkowe półtora roku pozbawienia wolności za niepodporządkowanie się personelowi więzienia.

