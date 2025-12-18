Turcja chce zwrócić rakiety kupione od Rosji. Oto dlaczego

Agencja poinformowała, że prezydent Turcji poruszył kwestię zwrotu systemów obrony powietrznej S-400 podczas spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Turkmenistanie w zeszłym tygodniu. Wcześniej rozmowy na ten temat mieli odbyć urzędnicy obu krajów – twierdzą źródła zaznajomione ze sprawą.

Turcja kupiła dwa rosyjskie systemy S-400 w 2019 r., w okresie konfliktu z sojusznikami z NATO, który rozpoczął się za prezydentury Baracka Obamy i pogłębił po nieudanej próbie zamachu stanu przeciwko Erdoganowi w 2016 r.

Jeśli Turcja zwróci Rosji rakiety, USA zniosą sankcje?

Bloomberg odnotowuje, że rezygnacja z rosyjskiego sprzętu wojskowego mogłaby znacząco poprawić stosunki Turcji ze Stanami Zjednoczonymi, torując drogę do zniesienia amerykańskich sankcji wobec tureckiego przemysłu zbrojeniowego i umożliwienia Ankarze dostępu do samolotów myśliwskich F-35.

Sprawa miała zostać poruszona podczas spotkania Erdogana z Donaldem Trumpem w Białym Domu we wrześniu. Wysoko postawiony turecki dyplomata stwierdził, że spodziewa się zniesienia sankcji w przyszłym roku.

Tom Barrack, amerykański ambasador w Turcji, powiedział na początku tego miesiąca, że Ankara jest bliska porzucenia programu S-400 i przewiduje, że kwestia ta może zostać rozwiązana w ciągu najbliższych czterech do sześciu miesięcy.

Ambasador oświadczył, że Turcja nie powinna dłużej używać rosyjskiego uzbrojenia, jeśli chce powrócić do programu produkcji i zakupu myśliwców F-35.

System rakietowy S-400

S-400 to system rakietowy czwartej generacji typu ziemia-powietrze, opracowany przez rosyjski koncern zbrojeniowy Ałmaz-Antiej. Składa się z od 8 do 12 wyrzutni, mieszczących po cztery pociski w każdej. Maksymalny zasięg systemu to 400 km.

