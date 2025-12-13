Erdogan spotkał się z Putinem. Zaskakujące słowa prezydenta Turcji

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan spotkał się z Władimirem Putinem w piątek w stolicy Turkmenistanu – Aszchabadzie. Do spotkania obu przywódców doszło na międzynarodowym forum poświęconym pokojowi, które miało uczcić 30-lecie uznania tego środkowoazjatyckiego państwa przez ONZ za kraj neutralny.

Pokój na Ukrainie nie jest odległy? Erdogan po rozmowie z Putinem

Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent Turcji ocenił, że „pokój na Ukrainie nie jest odległy”.

Ostrzegł obie strony konfliktu – Rosję i Ukrainę – przed atakami na Morzu Czarnym. Kilka godzin wcześniej tureckie statki zostały uszkodzone w wyniku rosyjskiego ostrzału w obwodzie odeskim na południu Ukrainy.

– Morze Czarne nie powinno być postrzegane jako obszar konfrontacji. Nie przyniosłoby to korzyści ani Rosji, ani Ukrainie. Wszyscy potrzebują bezpiecznej żeglugi na Morzu Czarnym – podkreślił przywódca Turcji.

Spotkanie Erdogan – Putin

Biuro prezydenta Turcji Erdogana oświadczyło w piątek, tuż po spotkaniu przywódców Rosji i Turcji, że Erdogan podpowiedział Putinowi pomysł „wprowadzenia ograniczonego rozejmu na Ukrainie. Zawieszenie broni miałoby obejmować porty i obiekty energetyczne”.

„Prezydent oświadczył, że wysiłki zmierzające do zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej sprawiedliwym i trwałym pokojem są ważne, i wierzy, że postęp można osiągnąć w obszarach, które przyniosą praktyczne korzyści obu stronom. Korzystne mogłoby być ograniczone zawieszenie broni, obejmujące obiekty energetyczne i porty” – czytamy w komunikacie biura tureckiego przywódcy.

