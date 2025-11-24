Putin po rozmowie z Erdoganem. Turcja złożyła Rosji propozycję ws. Ukrainy

Prezydenci Rosji i Turcji rozmawiali w poniedziałek telefonicznie o amerykańskich wysiłkach na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie.

"Władimir Putin zauważył, że propozycje te, w wersji, w jakiej je przeanalizowano, są zgodne z dyskusjami na rosyjsko-amerykańskim szczycie na Alasce i zasadniczo, mogą stanowić podstawę ostatecznego rozwiązania pokojowego" – poinformował Kreml, nawiązując do sierpniowego spotkania Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

"Potwierdzono zainteresowanie strony rosyjskiej politycznym i dyplomatycznym rozwiązaniem kryzysu ukraińskiego" – napisano w komunikacie, który przytacza Reuters.

Według agencji, Erdogan powiedział Putinowi, że jest gotowy wesprzeć ten proces pod każdym względem i zaproponował Stambuł, gdzie obie strony odbyły trzy rundy rozmów pokojowych na początku tego roku, jako miejsce spotkania przedstawicieli Rosji i Ukrainy.

Plan pokojowy USA dla Ukrainy. Trwają negocjacje

Propozycja padła dzień po negocjacjach amerykańsko-ukraińskich w Genewie wokół planu pokojowego Donalda Trumpa, którego ostateczny kształt nie jest znany.

28-punktowe porozumienie zakłada, według doniesień prasowych, m.in. przekazanie Krymu i Donbasu pod kontrolę Moskwy, redukcję liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy do 600 tys. żołnierzy, nieprzystępowanie Ukrainy do NATO i zakaz rozmieszczania zagranicznych sił pokojowych na jej terytorium.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul przekazał w poniedziałek, że z planu usunięto wszystkie kwestie dotyczące Europy i NATO, co uznał za sukces.

Prezydent USA Donald Trump napisał w serwisie Truth Social, że w rozmowach pokojowych z Ukrainą poczyniono duże postępy. Jak dodał, "może się wydarzyć coś dobrego".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że ukraińska delegacja wraca już z Genewy do kraju i że jeszcze w poniedziałek wieczorem przedstawi pełny raport na temat postępów w negocjacjach.

Czytaj też:

Plan ws. Ukrainy zmniejszony do 19 punktów. Nowe informacje