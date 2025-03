Kard. Parolin: Liczymy na sprawiedliwy i trwały pokój na Ukrainie

Przy okazji wydarzenia "Stół Ramadanu – Iftar", który jest związany z muzułmańskim okresem postu, a który organizowała Ambasada Maroka przy Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin udzielił wywiadu, w którym odniósł się do informacji o tym, że Europa planuje się zbroić.

Powszechne i kontrolowane rozbrojenie

– Polityka Stolicy Apostolskiej od czasów pierwszej wojny światowej skupiała się na naleganiu na poziomie międzynarodowym na powszechne i kontrolowane rozbrojenie. Nie można więc być zadowolonym z kierunku, w którym zmierzają sprawy – zwrócił uwagę watykański sekretarz stanu. Kard. Pietro Parolin zauważył, że kiedy ktoś się zbroi, to prędzej czy później będzie musiał użyć tej broni.

Kard. Parolin odniósł się również do kwestii pokoju na Ukrainie. – Niech ten proces się rozpocznie: skoro jest wreszcie wola ze strony Ukrainy, to niech będzie też wola z drugiej strony, aby rozpocząć to zawieszenie broni, które powinno trwać 30 dni. A potem oczywiście rozpocząć negocjacje, które mogą położyć kres wojnie i ustanowić sprawiedliwy i trwały pokój, na który liczyliśmy – ocenił hierarcha.

– Mamy nadzieję, że nie zostaną postawione żadne warunki wstępne, które uniemożliwią rozpoczęcie dialogu. Wiedziałem tylko o tym jednym, więc nie wiem, czy są inne warunki wstępne – stwierdził kardynał.

Spotkania z papieżem Franciszkiem w Klinice Gemelli

Kard. Pietro Parolin zaznaczył, że podczas spotkań z Franciszkiem w Klinice Gemelli, papieżowi przedstawiane są kwestie i problemy, które wymagają rozwiązania, a Ojciec Święty daje swoje wskazówki.

Stan zdrowia papieża Franciszka jest stabilny. "Jest lekka poprawa dzięki terapii oddechowej i ruchowej" – napisano. "Papież korzysta coraz mniej z wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej i w niektórych momentach może się obejść bez tlenoterapii. W nocy stosuje nieinwazyjną wentylację mechaniczną" – przekazano w watykańskim komunikacie.

