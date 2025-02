Papież Franciszek zrezygnuje? Kard. Parolin: Bezużyteczne spekulacje

W wywiadzie dla największego włoskiego dziennika "Corriere della Sera" sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej odniósł się do medialnych spekulacji o możliwej rezygnacji papieża Franciszka, który od 14 lutego przebywa w szpitalu.

– Wszystkie wydają mi się bezużytecznymi spekulacjami. Teraz myślimy o zdrowiu Ojca Świętego, jego powrocie do zdrowia, jego powrocie do Watykanu. To są jedyne rzeczy, które mają znaczenie – powiedział kardynał Pietro Parolin.

– Z drugiej strony myślę, że to całkiem normalne, iż w takich sytuacjach mogą rozprzestrzeniać się niekontrolowane plotki lub pojawiają się nieodpowiednie komentarze. Z pewnością dzieje się tak nie po raz pierwszy. Nie sądzę jednak, aby istniał jakiś szczególny ruch i jak dotąd nic takiego nie słyszałem – dodał.

Abdykacja papieża Franciszka?

Kardynał Parolin, który kilka dni temu wrócił z Burkina Faso, poinformował papieża, że jest gotów spotkać się z nim w szpitalu, jeśli Ojca Święty uzna to za konieczne, ale "jak dotąd nie było takiej potrzeby". – W związku z tym lepiej, aby pozostawał pod ochroną i miał jak najmniej wizyt, aby mógł odpocząć, a tym samym sprawić, aby bardziej skuteczne były terapie, którym jest poddawany. Dzięki Bogu, wiadomości napływające z kliniki Gemelli dodają otuchy, wraca do zdrowia. Posłano mu dokumenty, a to oznacza, że są postępy – zaznaczył.

Z kolei prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Víctor Manuel Fernandez, w wywiadzie dla argentyńskiego dziennika "La Nacion", mówił, że "nie ma sensu, aby niektóre grupy naciskały na rezygnację przez Franciszka z kontynuowania pontyfikatu. Uczyniono to już kilka razy w ostatnich latach, a taka decyzja Ojca Świętego, aby była ważna, musi być podejmowana całkowicie swobodnie". Podkreślił, iż nie dostrzega "klimatu" przygotowań do konklawe, ani też rozmów o możliwym następcy.

– Dla mnie ważne jest, że ciało papieża dobrze zareagowało na obecne leczenie – oznajmił argentyńskiemu dziennikowi kardynał Víctor Manuel Fernandez.

Czytaj też:

Stan zdrowia papieża Franciszka. Krótki komunikat WatykanuCzytaj też:

Kolejny papież będzie Azjatą? Watykaniści podali możliwe nazwiska