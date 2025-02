Stan zdrowia papieża Franciszka. Krótki komunikat Watykanu

W sobotnim komunikacie biuro prasowe Stolicy Apostolskiej podało, że "papież Franciszek dobrze odpoczął". Stan zdrowia 88-letniego Ojca Świętego ulega lekkiej poprawie. "Noc minęła spokojnie" – zaznaczono.

Dzień wcześniej z dziennikarzami spotkał się profesor Sergio Alfieri, lekarz, który opiekuje się papieżem. Jak poinformował, Franciszek pozostanie w szpitalu "przynajmniej przez cały następny tydzień". – Ojciec Święty nie jest podłączony do maszyn, podajemy tlen, kiedy tego potrzebuje, ale oddycha spontanicznie i sam się odżywia – przekazał prof. Alfieri podczas konferencji prasowej, która odbyła się w klinice Gemelli. Lekarz zastrzegł, że stan papieża "nie jest pozbawiony zagrożeń". – Teraz nie jest w niebezpieczeństwie życia, dziś poszedł do kaplicy, aby się pomodlić – uspokajał. – Widzimy temperament Ojca Świętego. Nie jest on osobą, która się poddaje – podkreślił z kolei dr Luigi Carbone.

Papież Franciszek w szpitalu. Co z niedzielną modlitwą "Anioł Pański"?

14 lutego papież Franciszek trafił do szpitala z gorączką i zapaleniem oskrzeli. Ojciec Święty zmaga się ze skomplikowaną, polimikrobiologiczną infekcją dróg oddechowych, wywołaną przez różne rodzaje wirusów, bakterii oraz grzybów. 18 lutego lekarze z kliniki Gemelli stwierdzili u niego obustronne zapalenie płuc. Od początku służby prasowe Watykanu podkreślały w komunikatach, że mimo choroby papież czuje się dobrze i częściowo kontynuuje swoje obowiązki. Ze względu na chorobę i pobyt w szpitalu, Franciszek musiał jednak odwołać niektóre aktywności w najbliższym czasie.

W rozmowie z dziennikarzami dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie niedzielnej modlitwy "Anioł Pański". Nie można wykluczyć, że odbędzie się ona w podobnej formie, jak w zeszłym tygodniu – tekst przygotowany przez Ojca Świętego zostanie odczytany przez wyznaczoną osobę.

