Kolejny papież będzie Azjatą? Watykaniści podali możliwe nazwiska

O możliwej rezygnacji Ojca Świętego Franciszka mówi się już głośno. O tym, że ustąpienie z urzędu to możliwy scenariusz mówią m.in. kardynałowie z bliskiego otoczenia papieża. Kard. Gianfranco Ravasi, przyznał, że jeśli papież utraci zdolność swobodnej komunikacji, może podjąć decyzję o rezygnacji. Zaznaczył, że Jorge Mario Bergoglio to osoba "dość zdecydowana w swoich wyborach", a przecież już w 2013 roku papież Franciszek podpisał deklarację dotyczącą rezygnacji na wypadek poważnych problemów zdrowotnych.

Kto po papieżu Franciszku?

W przerwaniu spekulacji nie pomaga fakt, że sam papież Franciszek przed hospitalizacją podjął kroki w stronę konklawe. Przed pójściem do szpitala Ojciec Święty zdecydował o przedłużeniu kadencji włoskiego kardynała Giovanniego Battisty Re na stanowisku dziekana Kolegium Kardynalskiego. Do jego obowiązków będzie należeć nadzorowanie części przygotowań do kolejnego konklawe.

Co ciekawe, dwóch watykanistów Edward Pentin i Diane Montagna ze strony "The College of Cardinals Report" przygotowali listę dwunastu nazwisk kardynałów, którzy mogą zostać wybrani w przypadku zwołania konklawe. Według nich, następnym papieżem zostanie kardynał: Angelo Bagnasco, Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa, Matteo Zuppi, Jean-Marc Aveline, Anders Arborelius, Peter Erdő, Willem Eijk, Charles Bo, Malcolm Ranjith, Luis Tagle lub Robert Sarah.

Ośmiu na dwunastu potencjalnych kandydatów to Europejczycy. Czterech z nich pochodzi z Włoch – Bagnasco, Parolin, Pizzaballa i Zuppi. Aveline jest Francuzem, a Arborelius Szwedem. Erdő pochodzi z Węgier, a Eijk z Holandii. Tylko jeden kandydat pochodzi z Afryki i jest to kard. Robert Sarah. Pozostałych trzech pochodzi z Azji – Ranjith ze Sri Lanki, Bo z Mjanmy Tagle z Filipin.

Czy na Stolicy Piotrowej zasiądzie Azjata?

Od dłuższego czasu w opinii publicznej można spotkać się ze stwierdzeniem, że po papieżu Franciszku przyszedł czas na Azjatę. I tutaj szczególnie wymienianym kandydatem jest kard. Tagle z Filipin. W ostatnich latach, choć nadal znajduje się on na sugerowanych listach, to nie jest już tzw. kandydatem murowanym.

Coraz częściej wskazuje się jednak Sekretarza Stanu przy Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolina. Doświadczenie, które zdobył na tym stanowisku, według niektórych jest tym, co pozwala mu liczyć na urząd papieski.

Kto zostanie głową Kościoła katolickiego po papieżu Franciszku jest tajemnicą i pozostanie nią aż do zakończenia zamkniętego konklawe, którego data nie jest znana. Nie ma, póki co, żadnych informacji o tym, że Ojciec Święty rozważa rezygnację.

