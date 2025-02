Kuzynka papieża: Mam nadzieję, że nie będzie chciał szybko wyjść ze szpitala

Kuzynka papieża Franciszka, Carla Rabezzana ma 93 lata i pochodzi z Włoch. Mieszka w Portacomaro d'Asti, skąd pochodzi rodzina papieża Franciszka. "Giorgio ma hart ducha i wytrwałość chłopów z tej ziemi i nigdy nie chce się zatrzymać, nie rezygnuje. Trudno, aby dał za wygraną przez chorobę" –oceniła kobieta.

Jak długo papież Franciszek będzie w szpitalu?

Jej zdaniem papież Franciszek "na pewno będzie próbował wypisać się wcześniej". Jednak, jak zaznaczyła Carla Rabezzana, liczy na to, że lekarze zdołają "przetrzymać go (Ojca Świętego – przyp. red.) tam tak długo, aż do końca wyzdrowieje".

Kuzynka papieża przekazała, że rozmawiała z nim przed jego hospitalizacją. "Miał zachrypnięty głos i kichał. Mówił mi, żebym się nie martwiła, bo według niego było to tylko przeziębienie i nic więcej. A ja mu powiedziałam, że powinien odpocząć i się leczyć" – opowiedziała Carla Rabezzana. Dodała, że modli się za swojego krewnego nawet wtedy, gdy jest zdrowy.

"Teraz jestem zadowolona, że się kuruje i trochę odpoczywa" – zapewniła Włoszka. Wyraziła również przekonanie, że papież Franciszek napewno wyzdrowieje. "Latem pojedziemy do Rzymu z okazji Roku Świętego i będzie zdrowszy niż wcześniej" – dodała.

Stan zdrowia papieża Franciszka

W wydanym w środę po godz. 19:00 komunikacie Watykan przekazał, że "stan kliniczny Ojca Świętego jest stabilny". Poinformowano również, że "badania krwi, ocenione przez personel medyczny, wykazują niewielką poprawę, zwłaszcza co do wskaźników stanu zapalnego".

Papież Franciszek od piątku 14 lutego przebywa w Klinice Gemelli, gdzie trafił z gorączką i zapaleniem oskrzeli. Franciszek zmaga się ze skomplikowaną, polimikrobiologiczną infekcją dróg oddechowych, wywołaną przez różne rodzaje wirusów, bakterii oraz grzybów. U Ojca Świętego zdiagnozowano obustronne zapalenie płuc. Infekcja dróg oddechowych Franciszka obejmuje również astmatyczne zapalenie oskrzeli

