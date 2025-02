Przygotowania na wypadek śmierci papieża? Gwardia Szwajcarska: Pracujemy normalnie

To już szósty dzień pobytu papieża Franciszka w Poliklinice Gemelli, gdzie trafił z zapaleniem oskrzeli. Ojciec Święty początkowo miał być przeciwny hospitalizacji, jednak lekarze ostrzegli wówczas, że jeżeli nie zgodzi się pójść do szpitala, to jego stan może się gwałtownie pogorszyć, a w ostateczności nie można wykluczyć śmierci. Dwie osoby, na które powołuje się Politico, twierdzą, że papież jest przekonany, że "tym razem nie zdoła wyzdrowieć".

Czy czeka nas wybór nowego papieża?

W związku z tym papież Franciszek w ostatnim czasie myśli o wyborze swego następcy. Jeszcze przed pójście do szpitala Ojciec Święty zdecydował o przedłużeniu kadencji włoskiego kardynała Giovanniego Battisty Re na stanowisku dziekana Kolegium Kardynalskiego. Do jego obowiązków będzie należeć nadzorowanie części przygotowań do kolejnego konklawe.

Tymczasem, jak donosi portal katholisch.de, Gwardia Szwajcarska dementuje doniesienia o tym, że trwają przygotowania do śmierci papieża Franciszka w jej szeregach. "Nie ma ani godziny policyjnej dla strażników, ani prób pogrzebowych papieża. Kontynuujemy normalną pracę" – zapewnił kapitan Gwardii Szwajcarskiej Christian Kühne w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną (KNA).

Nowe informacje ws. stanu papieża Franciszka

W środę wieczorem 19 lutego pojawił się nowy komunikat ws. stanu zdrowia papieża Franciszka. "Stan kliniczny Ojca Świętego jest stabilny. Badania krwi, ocenione przez personel medyczny, wykazują niewielką poprawę, zwłaszcza co do wskaźników stanu zapalnego. Po śniadaniu Ojciec Święty przeczytał kilka dzienników i poświęcił się pracy ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Przed obiadem przyjął Eucharystię. Po południu przyjął premier Włoch Giorgię Meloni, z którą spędził na prywatnej rozmowie 20 minut" – przekazało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej

Czytaj też:

Premier Włoch odwiedziła papieża w szpitalu. "Żartowaliśmy jak zawsze"Czytaj też:

Fala modlitwy na całym świecie w intencji chorego Ojca Świętego