Stan zdrowia papieża Franciszka. Nowy komunikat Watykanu

Papież Franciszek od 14 lutego przebywa w rzymskiej Klinice Gemelli, gdzie trafił ze względu na przedłużające się zapalenie oskrzeli. Kolejne badania wykazały dodatkowo infekcję polimikrobiologiczą, a także obustronne zapalenie płuc.

W środę rano biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że "Ojciec Święty przebył noc spokojnie, rano zbudził się i zjadł śniadanie".

Wiadomo, co ze zdrowiem papieża Franciszka

Watykańskie biuro prasowe wydało wieczorem kolejny komunikat dotyczący stanu zdrowia papieża Franciszka. Poinformowano, że stan Ojca Świętego jest "stabilny", a wyniki badań krwi pokazały "niewielką poprawę".

"Stan kliniczny Ojca Świętego jest stabilny. Badania krwi, ocenione przez personel medyczny, wykazują niewielką poprawę, zwłaszcza co do wskaźników stanu zapalnego. Po śniadaniu Ojciec Święty przeczytał kilka dzienników i poświęcił się pracy ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Przed obiadem przyjął Eucharystię. Po południu przyjął premier Włoch Giorgię Meloni, z którą spędził na prywatnej rozmowie 20 minut" – czytamy w komunikacie biura prasowego Stolicy Apostolskiej.

"Prezes Rady Ministrów Giorgia Meloni udała się do Kliniki Gemelli, aby odwiedzić Ojca Świętego. Przekazała papieżowi Franciszkowi życzenia szybkiego powrotu do zdrowia w imieniu rządu i całego narodu" – podała w oświadczeniu kancelaria premier Włoch. "Bardzo się cieszę, że zastałam Ojca Świętego świadomego i komunikatywnego" – przekazała Meloni. "Żartowaliśmy jak zawsze. Nie stracił swego charakterystycznego poczucia humoru" – dodała.

We wtorkowym komunikacie biuro prasowe Stolicy Apostolskiej wskazało, że z uwagi na złożony charakter infekcji lekarze po raz trzeci w ciągu pięciu dni hospitalizacji zdecydowali się na zmianę metody leczenia papieża Franciszka. Watykan odwołał do niedzieli udział Ojca Świętego we wszystkich zapowiadanych wydarzeniach.

