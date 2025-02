Papież ma być przekonany, że już nie wyzdrowieje. Franciszek wykonał ruch ws. wyboru następcy

Papież już piąty dzień przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli, gdzie jest leczony z powodu poważnej infekcji dróg oddechowych. Jak podaje Stolica Apostolska, proces leczenia może potrwać dłużej, mimo stabilnego stanu zdrowia i braku gorączki.

Franciszek początkowo miał być przeciwny hospitalizacji, jednak lekarze ostrzegli wówczas, że jeżeli nie zgodzi się pójść do szpitala, to jego stan może się gwałtownie pogorszyć, a w ostateczności nie można wykluczyć śmierci. Dwie osoby, na które powołuje się Politico, twierdzą, że papież jest przekonany, że "tym razem nie zdoła wyzdrowieć". Franciszek ma uskarżać się na silne bóle.

Franciszek myśli o wyborze swego następcy

Politico donosi, że papież po ciężkim zapaleniu oskrzeli poważnie boi się o swoje zdrowie. Franciszek w ostatnim czasie myśli o wyborze swego następcy i w związku z tym zaczął porządkować niektóre kwestie.

Jeszcze przed pójście do szpitala Ojciec Święty zdecydował o przedłużeniu kadencji włoskiego kardynała Giovanniego Battisty Re na stanowisku dziekana Kolegium Kardynalskiego. Do jego obowiązków będzie należeć nadzorowanie części przygotowań do kolejnego konklawe. To kontrowersyjna decyzja, gdyż omija planowane głosowanie kardynałów nad nowym dziekanem.

Także kardynał Re ma być odpowiedzialny za prowadzenie ewentualnych ceremonii pogrzebowych papieża.

Potrzebna modyfikacja leczenia

Rzecznik Watykanu, Matteo Bruni, przekazał we wtorkowym komunikacie, że papież Franciszek spędził spokojną noc w szpitalu i rano zjadł śniadanie. Zaznaczono, że Ojciec Święty zmaga się ze skomplikowaną, polimikrobiologiczną infekcją dróg oddechowych, wywołaną przez różne rodzaje wirusów, bakterii oraz grzybów.

Z uwagi na złożony charakter infekcji lekarze po raz drugi od początku hospitalizacji zdecydowali się na zmianę metody leczenia.

– Wszystkie wykonane dotąd badania wskazują na złożony obraz kliniczny, który wymaga odpowiedniej hospitalizacji – podkreślono w komunikacie.

W związku z przedłużającą się hospitalizacją, Watykan poinformował o odwołaniu specjalnej sobotniej audiencji dla pielgrzymów, którzy mieli przybyć z okazji Roku Świętego. Również niedzielna Msza Święta dla uczestników Jubileuszu Diakonów odbędzie się bez udziału papieża. Zamiast niego liturgię odprawi arcybiskup Rino Fisichella, delegat odpowiedzialny za organizację wydarzeń związanych z Rokiem Świętym.

