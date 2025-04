"Nasz przekaz będzie prosty". Tusk zapowiada kampanię informacyjną skierowaną do migrantów

Na profilu szefa rządu na platformie X pojawił się wpis z dołączonym filmem, na którym możemy zobaczyć jedną z interwencji na granicy z Białorusią, podczas której udaremniono próbę nielegalnego dostania się do Polski. Obecny w tle premier mówi, że wkrótce ruszy kampania informacyjna w siedmiu krajach, skąd pochodzi najwięcej nielegalnych migrantów próbujących przekroczyć granicę polsko-białoruską.

– Nasz przekaz będzie prosty: polska granica jest szczelna. Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence, nie wierzcie Putinowi. Okłamują was wtedy kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy. To jest nieprawda. Nie złożycie już tutaj wniosku o azyl, a przede wszystkim nie przekroczycie już nielegalnie polskiej granicy. Tysiące żołnierzy, strażników granicznych i policjantów, kamery i drony pilnują przez 24 godziny na dobę każdego jej metra – powiedział Tusk na nagraniu.

Ustawa azylowa

W środę (26 marca) prezydent podpisał nowelizację ustawy, która ogranicza prawo do azylu. Skierował również list do premiera w sprawie ochrony polskich granic, w tym granicy zachodniej.

Nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Jak jednak wskazuje Konfederacja, przyjęte przepisy zawierają lukę. W rozporządzeniu wykonawczym do ustawy jest mowa jedynie o zawieszeniu wniosków o azyl na 60 dni "na granicy" państwowej. Jeżeli imigrant zrobi jeden krok i przekroczy granicę, to możliwość wnioskowania o azyl nie jest zawieszona.

Zdaniem Konfederacji rząd powinien zawiesić prawo do składania wniosków azylowych dla każdego, kto nielegalnie przekroczył polską granicę. Powinno to dotyczyć terytorium całego kraju.

