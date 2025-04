"To zły znak". Rubio o sytuacji na Ukrainie

– Oni łamią zawieszenie broni, to nie jest dobry znak. Jeśli jest zawieszenie broni, to nic nie powinno wybuchać. Ale Rosjanie się na to nie zgodzili. Oni je łamią – powiedział. Rubio podkreślił, że Stany Zjednoczone potrzebują jeszcze trochę czasu, aby dowiedzieć się, czy Rosjanie chcą pokoju, czy nie.

– Jeśli tak, to istnieje sposób, aby to osiągnąć. Jeśli nie, to musimy to wiedzieć, aby móc odpowiednio dostosować naszą politykę – zauważył Sekretarz Stanu USA.

Rubio: Rosja naruszyła zawieszenie broni

Według niego Stany Zjednoczone nie wpadną w "pułapkę niekończących się negocjacji”, nawet jeśli Rosja będzie próbowała przeciągać ten proces. Zapytany, ile czasu zajmie USA sprawdzenie, czy Rosja jest zainteresowana pokojem, Rubio odpowiedział: "Myślę, że mówimy o tygodniach”. Sekretarz stanu USA wyjaśnił, że nie może podać konkretnych dat.

– Widzimy jednak, że zawieszenie broni zostało naruszone kilkukrotnie – zauważył. Rubio dodał, że teraz Stany Zjednoczone odpowiedzą nie na słowa, ale na działania Rosji.

– Jeśli jesteście zainteresowani pokojem, wstrzymujecie ogień, przestajecie walczyć. Następnie proponujecie warunki, na jakich chcecie zakończyć wojnę, a te warunki muszą być odpowiednie. Jeśli nie jesteście zainteresowani pokojem, opóźniacie proces, wymyślacie jakieś wymówki. Nie będziemy tego opóźniać. Jesteśmy gotowi na różne opcje, ale mamy nadzieję, że nie będzie to tylko opóźnienie w czasie – powiedział sekretarz stanu USA.

Negocjacje pokojowe

Po negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi Rosja oświadczyła, że jest gotowa na rozejm i 30-dniowe zawieszenie broni w zakresie ataków na obiekty infrastruktury energetycznej. Ukraina również poparła tego rodzaju rozejm.

Jednak po tym, jak Kreml ogłosił, że zgodził się zaprzestać uderzania w infrastrukturę energetyczną Ukrainy, w ciągu kilku godzin doszło do ataku na obwód doniecki. Rosjanie nadal codziennie terroryzują Ukrainę za pomocą dronów i innej broni.

28 marca prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina przedstawi USA dowody na to, że Rosja nadal atakuje sektor energetyczny.

