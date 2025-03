Watykan. Kard. Pietro Parolin rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim

Rozmowa telefoniczna kard. Pietro Parolina z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim odbyła się w piątek 14 marca. Informację tę potwierdziła Stolica Apostolska, która wydała w tej sprawie komunikat.

Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał z kard. Pietro Parolinem

Z oświadczenia wynika, że prezydent Ukrainy "życzył Ojcu Świętemu Franciszkowi szybkiego powrotu do zdrowia i poinformował go o inicjatywie zawieszenia broni, zaproponowanej przez Stany Zjednoczone, do której przyłączyła się Ukraina".

"Stolica Apostolska ma nadzieję, że zaangażowane strony wykorzystają okazję do szczerego dialogu, niepodlegającego żadnym warunkom wstępnym i mającego na celu osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Jednocześnie zachęca do dołożenia wszelkich starań, aby uwolnić więźniów" – czytamy w watykańskim komunikacie.

Europa się zbroi

W ostatnim czasie Watykan zareagował na wiadomość o tym, że państwa europejskie podejmują działania w kierunku rozbudowy arsenału militarnego. – Ponowny wyścig zbrojeń, którego obecnie doświadczamy, jest niezwykle ryzykowny i niebezpieczny – ostrzegł sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin. Jego zdaniem dotyczy to nie tylko ogromnego potencjału niszczącego współczesnej broni, ale również dlatego, że słabną ramy prawne, które powinny ograniczać jej użycie.

Kard. Pietro Parolin przyznał, że bezsilność związana z tym, że Stolica Apostolska może przekonywać jedynie słowami, "nie jest przyjemnym uczuciem". Dodał, że niemożność zakończenia wojny i cierpień powoduje "głęboki smutek", szczególnie papieża Franciszka. Watykański sekretarz stanu wyraził też nadzieję, że w wojnie na Ukrainie oba kraje znajdą na drodze negocjacji sprawiedliwy i trwały pokój.

