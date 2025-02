Kard. Parolin gorzko o Europie. "Bez korzeni, słaba organizacyjnie"

W wywiadzie dla włoskiej gazety „Eco di Bergamo” opublikowanym w sobotę, kardynał Petro Parolin powiedział: „Europa ma obecnie dobre przeciwciała, by stawić czoła kryzysom i wyzwaniom. Ale większym problemem jest posiadanie pomysłów na przyszłość, aby móc z determinacją przeciwstawić się międzynarodowym konkurentom”.

Watykański sekretarz stanu uznał problemy kontynentu z własną historią za główną przyczynę obecnej słabości koncepcyjnej Europy. „Europa ma głęboki, czasami uzasadniony, strach przed własną przeszłością” – powiedział kard. Parolin. Jednakże, obok wielu mrocznych epizodów, w historii Europy jest zdaniem watykańskiego dyplomaty „o wiele więcej jasnych momentów”.

Potrzeba odnalezienia korzeni Europy na nowo

Zdaniem kardynała, aby sprostać głównym i długoterminowym wyzwaniom teraźniejszości w dziedzinie kultury, migracji i handlu, Europa musi odnaleźć się na nowo. Tylko w ten sposób może odegrać centralną rolę w obecnych wyzwaniach geopolitycznych.

Kard. Parolin przypomniał, że państwa Europy odrzuciły pomysł wyraźnego nawiązania do judeochrześcijańskich korzeni w walce o europejską konstytucję. Zamiast tego zdecydowały się po prostu wspomnieć o swoim dziedzictwie kulturowym, humanistycznym i religijnym. Osłabiło to świadomość przynależności do wspólnego projektu integracji i poczucie europejskiej tożsamości wśród zaangażowanych narodów. Zamiast budować Europę na głębokich wspólnych fundamentach i korzeniach, zdecydowano się na zmienny konsensus wartości. „Przyszłość można jednak budować tylko na przeszłości” – przypomniał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

