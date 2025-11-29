Pijany wójt spowodował kolizję i uciekł. To ojciec znanej aktorki

W miejscowości Przechlewo (pow. człuchowski, woj. pomorskie) kierowca volkswagena golfa uderzył we fiata ducato. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez policję. Był nietrzeźwy. Jak się okazało, to 63-letni wójt gminy Przechlewo Andrzej Żmuda-Trzebiatowski, ojciec znanej aktorki Marty Żmudy-Trzebiatowskiej.

Do kolizji doszło w piątek (28 listopada) po godz. 16:40 na ulicy Dworcowej w Przechlewie. Informację w tej sprawie podał jako pierwszy serwis Weekend FM. "Jeszcze w trakcie poszukiwań sprawcy kolizji próbowaliśmy skontaktować się telefonicznie z wójtem gminy Przechlewo. Andrzej Żmuda-Trzebiatowski nie odbierał telefonu" – mogliśmy przeczytać.

Wójt przyznał się do jazdy w stanie nietrzeźwości

– Przepraszam za to, że pojechałem samochodem pod wpływem alkoholu. To nie powinno się zdarzyć – mówił w sobotę w rozmowie z rozgłośnią Weekend FM wójt gminy Przechlewo. Jak podkreślił, nie pamięta tego, że oddalił się z miejsca zdarzenia. Nie odpowiedział natomiast na pytanie o to, czy zamierza się podać do dymisji.

Samorządowiec usłyszał dwa zarzuty: kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Już raz był skazany za kolizję po pijanemu

Jak zauważył portal Onet.pl, już raz sąd skazał Andrzeja Żmudę-Trzebiatowskiego za spowodowanie kolizji po pijanemu. W 2014 r. uderzył w inne auto i uciekł. Na miejsce zdarzenia przywieźli go wówczas znajomi poszkodowanego kierowcy. Samorządowiec oferował 15 tys. zł na nowy samochód. Dzwonił również na policję i przedstawiając się jako wójt, próbował odwołać przyjazd patrolu. Nie udało mu się. Miał 1,8 promila. Sąd w Człuchowie skazał go na trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 5 tys. zł grzywny i tysiąc złotych nawiązki na cele charytatywne.

Żmuda-Trzebiatowski był też przyłapany w pracy po alkoholu w 2015 r. Do urzędu przyjechała policja. Badanie alkomatem wykazało 0,26 promila.

