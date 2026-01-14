Wyrok ws. Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Porażka radnych

Strefa Czystego Transportu zaczęła działać w Krakowie 1 stycznia 2026 r. Wprowadzająca ją uchwała została zaskarżona zarówno przez wojewodę małopolskiego, jak i gmina Skawina oraz dwie osoby prywatne. WSA rozpatrzył jedynie wniosek wojewody, pozostałe dwa oddalił.

Jak stwierdzono w wyroku, SCT w Krakowie narusza zasady równości i proporcjonalności wobec prawa. W swoim piśmie wojewoda Krzysztof Jan Klęczar wskazywał, że mieszkańcy ościennych gmin muszą uiszczać opłaty za wjazd swoimi niespełniającymi ekologicznych norm samochodami, podczas gdy Krakowianie, posiadający auta o takiej samej specyfikacji, są zwolnieni z opłat. Ponad wojewoda zaskarżył obszar SCT oraz przepisy dotyczące organizacji ruchu w strefie.

Przed siedzibą WSA zgromadzili się protestujący przeciwko nowym przepisom. Mieli ze sobą transparenty z hasłami: "Strefa do likwidacji, radni do wymiany", "Nie oddamy Krakowa", "Ręce precz od naszych aut".

Strefy Czystego Transportu

SCT to wydzielony administracyjnie obszar, po którym władza dopuszcza do ruchu wyłącznie pojazdy spełniające wyznaczone normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu). Do SCT zakaz wjazdu mają auta z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starsze niż 27 lat lub niespełniające normy Euro 2 oraz samochody z silnikiem diesla (w tym LPG) starsze niż 19 lat lub niespełniające normy Euro

Od wymogów przewidziane są wyjątki. Np. w Warszawie przez pierwsze 3,5 roku zwolnieni z nich są mieszkańcy stolicy (osoby zameldowane) rozliczający w niej podatki. Seniorzy (ukończone 70 lat do 31 grudnia 2023 r.) i osoby z niepełnosprawnością (posiadacze europejskiej karty parkingowej) zostali zwolnieni bezterminowo, co potwierdza specjalna nalepka (takie osoby nie muszą być mieszkańcami Warszawy i rozliczać w niej podatków).

Czytaj też:

Minister: SCT są wdrażane ideologicznie. Nie jestem ich zwolennikiemCzytaj też:

Miszalski zostanie odwołany? Konfederacja rozważa włączenie się w akcję