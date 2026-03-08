Wyrzut sumienia świata
  • Witold RepetowiczAutor:Witold Repetowicz

Wyrzut sumienia świata

Zniszczenia w Kobane
Zniszczenia w Kobane Źródło: PAP/EPA / SEDAT SUNA
Zimą w północnej Syrii nie jest ciepło, zwłaszcza nocą. Choć w ciągu dnia silne słońce potrafi ogrzać, to w nocy można zmarznąć.

Miałem okazję tego doświadczyć w listopadzie 2015 r., gdy odwiedziłem Kobane, kurdyjskie miasto znajdujące się na północno-wschodnich krańcach syryjskiej prowincji Aleppo, na granicy z Turcją (a precyzyjniej – tureckim Kurdystanem). Spałem wówczas w jedynym działającym hotelu w mieście, w którym jednak nie działało ogrzewanie. Musiałem nałożyć na siebie zimową kurtkę i kilka koców, by przetrwać noc. Ale moje warunki były i tak komfortowe w porównaniu z tymi, w których spali mieszkańcy. Rano, spacerując po Kobane, mogłem zobaczyć, jak w ruinach domów przy rozpalonych ogniskach grzeją się gromady dzieci. Były uśmiechnięte, bo cieszyły się, że wróciły do domu, nawet jeśli były to gruzy. Bo Kobane wyglądało wówczas jak Warszawa w 1945 r. Było w 90 proc. zniszczone.

