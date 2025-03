Wulgarny wpis polityka PiS. Jest reakcja Żukowskiej

Zmarła w sobotę 66-letnia Barbara Skrzypek była wieloletnią współpracownicą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Politycy największej partii opozycyjnej wskazują, że w środę urzędniczka była przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież.

Pełnomocnik Barbary Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania. W przesłuchaniu uczestniczyli również mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej.

Śmierć Barbary Skrzypek. Jest komunikat prokuratury

– Śmierć każdego człowieka jest zdarzeniem wstrząsającym, tragicznym, nie tylko dla rodziny, nie tylko dla współpracowników, ale dla całego społeczeństwa. Zwłaszcza gdy mówimy o śmierci osoby poważanej, lubianej, prawej. My prokuratorzy zawsze dokładnie wyjaśniamy wszelkie okoliczności zdarzeń, często towarzyszymy najbliższym w uporaniu się z dewastacyjnym charakterem śmierci. Z niedowierzaniem, z zaskoczeniem, ze zdumieniem dowiedzieliśmy się o śmierci świadka, pani Barbary Skrzypek – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Antoni Skiba.

W związku z powzięciem takiej informacji w krótkim czasie funkcjonariusze policji warszawskiej dokonali ustaleń związanych ze zdarzeniem. Ustaliliśmy, że do zgonu doszło we wczesnych godzinach porannych 15 marca w mieszkaniu, w obecności jednego z członków rodziny. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia stwierdził zgon, wystawił kartę zgonu, w której wpisał jako przyczynę zgonu "zgon nagły z nieznanych przyczyn" — kontynuował prok. Skiba.

– O zgonie nie była poinformowana ani policja, ani prokuratura. Zwłoki zostały przewiezione bezpośrednio do zakładu pogrzebowego – dodał rzecznik.

Ze względu na okoliczności, w jakich doszło do zgonu, przesłuchani zostali członkowie rodziny zmarłej. Jak przekazał prokurator, z ich zeznań wnika, że nie twierdzą, by do śmierci kobiety przyczyniły się działania osób trzecich.

Tarczyński: J...i mordercy!

Sprawa wywołała liczna komentarze w mediach społecznościowych głos zabrał też europoseł PiS Dominik Tarczyński. Padły nieparlamentarne słowa.

"Atmosfera przesłuchania była miła i przyjazna" – napisał polityk na portalu X. "J...ni mordercy!" – dodał.

Na wpis zareagowała szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Pan miał ambicje startować na prezydenta?" – zapytała parlamentarzystka, swój wpis opatrując wymowną emotikoną.

