Matecki dołączy do Brauna? Jednoznaczne stanowisko

Dariusz Matecki odniósł się do plotek, w myśl których to on miał dołączyć do koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej. Stanowisko posła nie pozostawia wątpliwości.

Sprawę Dariusz Matecki skomentował w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Sugerowali, że przejdzie na stronę Brauna. Matecki ucina spekulacje "Dziś pojawiły się sugestie, że to ja miałem być posłem, który miał dołączyć do koła Korony Grzegorza Brauna" – zaczął swój wpis na platformie X parlamentarzysta. "Ja posła Brauna ale też posła Fritza bardzo szanuję, ale dla mnie w polityce – i w życiu – najważniejsza jest lojalność, a ja jestem lojalny wobec człowieka, który jest dla mnie politycznym autorytetem – Zbigniewa Ziobry i jako dawna Suwerenna Polska jesteśmy politykami PiS. I jako PiS idziemy po zwycięstwo w wyborach parlamentarnych i wszystkich wyborców prawicy będę zachęcać do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość" – wyjaśnił. PiS traci posła. Zawiślak dołącza do Korony Brauna Przypomnijmy, że w środę w Sejmie powstało koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej. Było to możliwe, ponieważ dopartii Grzegorza Brauna dołączył Sławomir Zawiślak, dotychczasowy poseł Prawa i Sprawiedliwości. Powstanie koła zapowiadał już wcześniej sam Braun. – Posłowie Włodzimierz Skalik i Roman Fritz, wiceprezesi mojej partii, Konfederacji Korony Polskiej, żeby zawiadomić marszałka Sejmu o tym, że tworzy się koło, potrzebują jeszcze co najmniej jednego posła – powiedział eurodeputowany przed kilkoma dniami. Niedługo później na oficjalnym profilu partii w mediach społecznościowych poinformowano, że do w środę o 12.00 zostanie ogłoszony transfer. Nie było jednak jasne, który z parlamentarzystów dołączy do Korony. Wśród nazwisk obstawianych przez użytkowników platformy X bardzo często padało nazwisko Matecki. Stąd właśnie wpis polityka PiS. Czytaj też:

